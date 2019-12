Ile Maurice: Pétards et feux d'artifice - Les Mauriciens éclatent leur budget

Il est 9 h 30 et dans les rues de Port-Louis, les commerces ouvrent leurs portes. Certains d'entre eux commencent à installer leurs pétards à l'extérieur de leurs boutiques. Petit à petit, des intéressés s'approchent des étals pour consulter les prix.

C'est la troisième fois que Choyta Sookdeo achète des pétards pour le 31 décembre auprès de ce commerçant. Cet habitant de Tamarin ne veut pas en manquer pour la Saint- Sylvestre. «C'est d'un côté pour mon plaisir personnel mais aussi pour mes enfants», souligne-t-il. Il est d'ailleurs très méticuleux sur le choix des pétards. «Je choisis ce que ma fille préfère». Aujourd'hui, Choyta Sookdeo a dépensé Rs 500 en pétards. «J'irai en acheter à la boutique du coin après.»

Rohit Raghoonundun, quant à lui, souhaite également faire plaisir à sa famille. «J'ai 11 petits-enfants», nous apprend-il. «Je fais en sorte que chacun d'entre eux puisse en profiter.» Le réveillon du Nouvel An est sacré pour la famille Raghoonundun, et sans des pétards ça n'a pas le même goût, enfin le même son. «Lors de mes achats, je prends des pétards 'adaptés' aux adultes ainsi qu'aux petits», nous explique-til. Son Dada ? Le 'pétard cerf'. «Je dépense presque Rs 1 500 à Rs 2 000 chaque année pour les pétards.»

Sébastien Constantin est un grand fan de feux d'artifice. Depuis deux ans, chaque année, il se rend chez ses cousins pour allumer les feux d'artifice à minuit. «C'est une tradition que nous avons adoptée depuis qu'un de nos cousins est décédé d'une crise cardiaque», confie-t-il. «C'est notre façon à nous de lui rendre hommage.» Ce dernier dépense plus de Rs 20 000 chaque année pour les pétards...

Marina Victoire préfère les pétards 'sons et lumières'. «Ils sont colorés et moins bruyants que les pétards traditionnels. J'adore les pétards 'visuels'.» Cette habitante de Balaclava peut dépenser jusqu'à Rs 1 500 pour s'en procurer. Dans le passé, cette dernière dépensait environ Rs 4 000. «Pétard canon, pétard cerf, mo ti pé pran tou. Mé lavi ser aster.»

Entre Rs 5 et Rs 2 000

Yogesh Beedeesee, un commerçant qui opère à la rue Farqhuar à Port-Louis, a installé toute sa marchandise devant l'entrée de son magasin. «Cela fait cinq ans déjà que je vends des pétards devant mon magasin», indique-t-il. «Beaucoup de gens me connaissent et viennent acheter leurs pétards tous les ans ici.» Chez lui, il y en a de toutes sortes : feux d'artifice, pétard cerf et pétards 'pok pok' entre autres. «Depuis la veille de Noël, les gens se précipitent pour prendre leurs pétards.» Les prix varient entre Rs 5 et Rs 2 000. «Les Mauriciens ont une préférence pour les feux d'artifice. Certains peuvent dépenser jusqu'àRs 10 000», dit Yogesh Beedeesee.

Du côté de Wing Tai Chong Ltd, dont la réputation n'est plus à faire, plusieurs rayons sont garnis de pétards et de feux d'artifice. Quelques minutes après l'ouverture, des consommateurs remplissent déjà leur panier. «Nous vendons tout au long de l'année des pétards. Mais durant les fêtes de fin d'année, bien entendu, c'est là que nous réalisons le plus de ventes», confie Farah Ibrahim, vendeuse. «Les clients en général dépensent entre Rs 1 000 et Rs 2 000 sur les pétards.»

Une chose est sûre, à minuit, le 31 décembre, les tympans et les cœurs vibreront au son des pétards.