Libye: L'envoyé de l'ONU condamne les frappes aériennes contre des civils dans l'ouest du pays

Tripoli — L'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a condamné la poursuite des frappes aériennes contre des civils dans l'ouest de la Libye, alors que le conflit entre l'armée basée dans l'est et le gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU se poursuit.

"Nous avons proclamé haut et fort que les attaques aveugles contre les civils constituent non seulement une grave violation du droit international humanitaire et des droits de l'Homme, mais aggravent également davantage le conflit et incitent à de futurs actes de vengeance, qui menacent l'unité sociale en Libye", a déclaré Ghassan Salamé dimanche dans un communiqué.

Au moins 284 civils ont été tués et 363 autres blessés en Libye en 2019,sans compter les victimes des récentes frappes aériennes dans la capitale Tripoli et la ville de Zaouïa, à quelque 45 km à l'ouest de Tripoli, selon la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

L'armée basée dans l'est mène une campagne militaire depuis avril pour reprendre la capitale Tripoli au gouvernement rival soutenu par l'ONU.