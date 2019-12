Congo-Kinshasa: Zongo - L'équipe Ilunkamba renforcée en capacités pour accroître l'efficacité

"Le Premier Ministre et moi avons tenu au renforcement de vos capacités pour accroître votre efficacité à répondre promptement au devoir de la Nation dans la cohésion, la solidarité et l'unité". C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à l'endroit des membres du Gouvernement, lors de la clôture des travaux sur le séminaire gouvernementale tenu à Zongo, dans le Kongo Central.

Au terme de ces deux journées de réflexion, soit du 27 au 28 décembre 2019, le Président de la République est convaincu que chacun d'eux a assimilé la transversalité des questions gouvernementales, l'interdépendance ministérielle qui se traduit par la complémentarité. Ce, pour garantir le succès dans la réalisation du programme du gouvernement pour mieux répondre aux attentes du peuple.

Aussi, dit-il, "je suis convaincu que vous avez maîtrisé toutes les procédures de traitement des dossiers et que vous connaissez désormais les décisions qui relèvent des compétences de chacun d'entre vous, celles qui requièrent l'examen en Conseil des Ministres et celles qui relèvent de l'arbitrage des Commissions gouvernementales".

Exhortant les membres de l'équipe gouvernementale à plus de solidarité, d'unité et d'amour du travail bien fait, Félix Tshisekedi rappelle que beaucoup de défis restent à relever. Notamment, la lutte contre la corruption et les antivaleurs, l'éradication de l'insécurité dans la partie Nord-Est de la RDC ainsi que la mise en œuvre de la couverture universelle sanitaire.

Par ailleurs, tout en reconnaissant que les soubresauts ont parfois jalonné le parcours de l'alliance FCC-CACH, le Chef de l'Etat se dit fier de constater qu'à tout moment, le Gouvernement est resté Uni et solidaire.

"Ces deux jours passés ensemble ont contribué à mieux nous connaître, à construire l'esprit d'équipe, à renforcer le rapprochement des membres du gouvernement provenant de nos deux familles politiques déterminées à former une seule famille et gagner ensemble, dans l'unité, le pari de la lutte contre la pauvreté et les autres maux qui minent notre société, ce, au grand bonheur de notre peuple", s'est-il réjoui.

Il sied de rappeler qu'après l'ouverture, vendredi 27 décembre, par le Chef de l'Etat, les travaux se sont poursuivis dans l'après-midi sous la conduite du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les exposés se sont multipliés, 7 le vendredi et 6 le samedi, à travers les différents sous-thèmes développés, cadrant avec le thème principal : «Leadership, conduite et renforcement des capacités de l'action gouvernementale».

Le Professeur Freddy Matungulu, Représentant de la RDC à la Banque Africaine du Développement (BAD) a planché sur la mise en œuvre du Programme du Gouvernement, Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et contrats de performance des Ministres. Cette intervention centrée essentiellement sur les 15 piliers du Programme d'action du gouvernement Ilunkamba a émerveillé, conscientisé et surtout suscité un bon débat chez les participants. L'objectif, a souligné Freddy, est de créer un environnement des affaires incitatif. Il s'agit bien du 5e pilier du programme d'action du gouvernement Ilunkamba centré sur l'aspect économique.

Et, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a été félicité sur ce point par le chef de l'Etat.