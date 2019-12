Congo-Kinshasa: Felix Tshisekedi sous les feux de noël - Les pieds dans les inondations ou les sales affaires de Millions sur la page hérétique d'Adolphe MUZITO

opinion

Le lit du fleuve Congo a débordé au point de submerger même la belle Cité du fleuve. Ce fleuron qui fait la beauté de la partie Est de la capitale a connu fatalement le sort des autres pans de la ville déjà fouettés par les inondations et autres catastrophes causées par les pluies diluviennes.

Situation inquiétante, certes, mais aussi suffisante pour tenir lieu de diagnostic nécessaire sur la santé de cet héritage après un long règne de 18 ans caractérisé par le non-respect des normes urbanistiques en matière de construction, l'absence de la justice distributive, l'amateurisme politique et l'analphabétisme diplomatique.

Autant qu'il avait manifesté sa compassion en allant méditer la journée du 30 Juin avec les habitants de l'Ituri, Félix Tshisekedi a choisi d'aller mouiller ses habits et tremper ses pieds dans les eaux sales inondant le quartier Kingabwa dans la commune de Limeté ; acceptant ainsi de côtoyer le monde des serpents et des crapauds pour rester fidèle à son ferme engagement se résumant en ceci : «A l'écoute de la base». En effet, le Chef de l'Etat a écouté cette population à la maturité croissante qui, vaillamment, a protesté contre une chimérique fête de l'alternance dont le triste mérite serait de pérenniser le règne de la prédation et de la jouissance au détriment de ses vraies attentes et aspirations.

Le cortège présidentiel s'est frayé un chemin dans une marée humaine au moment où le tolet des millions de dollars faisait encore entendre son écho jusque dans les paroisses où l'on célébrait la Noël. Comme quoi, la bonne nouvelle de la naissance miraculeuse du Fils de Dieu, implique aussi et surtout la fin de la frivolité des programmes budgétivores, l'enrichissement illicite et sans cause d'une poignée d'individus ainsi que la multiplicité des fêtes aux allures folkloriques. Dans ce contexte de grave précarité socio-économique, il semble que seule la notion du travail doit supplanter toute autre considération pour relever le défi de l'augmentation de la production intérieure et de la croissance économique pour, par voie de conséquence, renforcer le pouvoir d'achat de la population.

CACH et SES ERREURS QUI PAYENT CASH

A propos de la fameuse fête de l'alternance si hautement claironnée, l'actuel Chef de l'Etat court- il le risque de s'auto-disgracier à force de flatter continuellement son prédécesseur dans le sens du poil ? Doit-il continuer à donner de la matière à ceux qui pensent, à tort ou à raison, que l'actuel pouvoir est un marché conclu entre lui et Joseph Kabila ? A défaut d'y répondre, admettons que « La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs », c'est le cas de le dire au regard des égarements très perceptibles du regroupement CACH et dont les erreurs commencent à se payer cash.

Le go était donné par l'affaire de 15 millions où le Directeur de cabinet du Chef de l'Etat était cité non sans faire l'effet « boule de neige » aussi longtemps que la suite du dossier relève du grand mystère. C'est sur la toile que l'on voit aussi à profusion l'effigie du Chef de l'Etat sur une monnaie fictive sans que ses alliés ne lèvent leur petit doigt contre ces impérities. Qui ne dit mot, consent ! Au regard de toutes ces incohérences philosophiques avec le discours de campagne du Chef de l'Etat basé sur « Le peuple d' abord », il se constate clairement un grand gouffre entre les faits et gestes du CACH et les vraies attentes de la population. L'affaire de 6 Millions de dollars prévus pour célébrer l'an 1 de l'alternance (soi-disant pacifique) n'est qu'une bévue de trop, logiquement imputable aux mauvais conseillers qui, en lieu et place du travail, semblent pérenniser la culture de la jouissance et du gain sans effort.

Si l'UDPS a sué sang-et-eau pour arriver au pouvoir, ce n'est pas nécessairement le cas avec ses alliés-jouisseurs et plus ou moins opportunistes qui sont sur le trône au hasard d'un accord signé à la veille des élections de Décembre 2018. Peu avant, il nous était donné d'intituler une analyse en ces termes : «Nairobi ou pêche miraculeuse ? », La cogitation portait essentiellement sur cette méfiance : « Qui a bu boira... Qui a trahi trahira ». Pouvait-on croire qu'enfin le grand pêcheur du fleuve de la Cité de l'OUA avait (miraculeusement) attrapé un gros silure ? Ça semble se confirmer, car celui qui travaille à l'autel mange à l'autel, et le pêcheur n'est pas moins mangeur que le client. Déjà, l'opinion se souviendra toujours de celui qui, à coup d'argent, avait inauguré la génération de Samy Badibanga pour fabriquer les « opposants » qui constituent la matière première du FCC aujourd'hui, tandis que Bruno Tshibala ne venait que pour conclure le bal des chauves. En clair : Vital Kamerhe n'inspire plus confiance tandis que les autres cofondateurs du CACH se plaignent d'être abandonnés.

On aimerait voir aussi le CACH organiser une grande manifestation contre le dossier rocambolesque de la Gécamines pour démentir ceux qui l'accusent de léthargique à défaut d'être complice. Plus que jamais, Albert Yuma tient la vedette des dossiers sales au point de se demander le vrai prétexte de base de son amitié avec Joseph Kabila qui tenait mordicus à faire de lui le premier Ministre devant œuvrer aux côté de Félix Tshisekedi. Ceci expliquant cela, il est bien clair que cette relation intéressée serait à la base de la non- application des ordonnances présidentielles nommant les nouveaux mandataires à la SNCC et à la Gécamines. Comme quoi quelqu'un aurait déjà fait des mines congolaises son domaine privé, mieux, sa chasse gardée pour continuer à y piocher impunément.

L'affaire de millions, c'est aussi le mariage pompeux de la fille d'Albert Yuma au grand Hôtel de Kinshasa, sous le haut parrainage de celui-là même qui voulait faire de son père le Premier Ministre en vertu de leur amitié aux origines obscures, pas très loin des effets de la radioactivité de l'Uranium. En tout cas, personne n'a jamais porté un démenti ni enquêté sur cette folie de grandeur qui semble contredire les promesses du Chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.

Le silence coupable du CACH ne peut qu'inquiéter le commun des congolais ayant déjà constaté que Félix est de plus en plus pris en tenailles en plus d'être le seul agent de publicité et de promotion de ses propres réalisations. Etant donné ses limites et défaillances communicationnelles dans une coalition où il semble subir le jeu du FCC, Il s'avère donc urgent et impérieux que ce regroupement puisse s'élargir aux autres forces sociopolitiques pour une animation maximale de la philosophie principale de l'actuelle dispensation politique.

LE SERPENT ET LE CRAPAUD

Même la sagesse de Salomon ne ferait pas mieux là où s'impose la pertinence de l'anecdote du serpent et du crapaud : «Voyant qu'un serpent s'était enroulé au cou de son fils, un Chef de famille demanda qu'on lui apportât la machette pour tuer la bête. Sa femme, réagissant à cette folie, lui parla avec douceur : « la machette qui va tuer le serpent, c'est la même qui va couper la tête de l'enfant». Elle lui proposa de jeter un crapaud sur la scène du drame pour appâter le géant reptile. Ce dernier libéra l'enfant pour aller vers l'amphibien. Et l'expérience ne tarda pas à produire avec succès les effets escomptés. Il semble que c'est de la même femme bien inspirée qu'est venu l'adage selon lequel : « On ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain ».

Ainsi, face à celui qui voulait précipiter le pays dans les tourments d'une guerre indicible, et tant qu'il n' a rien à perdre en bloquant systématiquement le bon fonctionnement de l' appareil étatique, il semble que pour sauver le pays, la méthode du serpent et du crapaud reste la mieux indiquée pour se débarrasser intelligemment de la cohorte de gens mal intentionnés. Celui qui troque le futile contre l'essentiel, n'en sort jamais perdant. Tel est le principe du « Qui perd-gagne » dans les techniques des négociations telles qu'enseignées dans les bonnes académies diplomatiques.

Il est donc à comprendre que Félix Tshisekedi, ne jurant que par la paix et la stabilité, n'a aucun intérêt à troubler la tranquillité des mers pour mener à bon port les cargaisons de son mandat quinquennal. D'où, toute l'importance de relativiser la compréhension de « l'alternance pacifique » qui, vraisemblablement, n'est que le langage diplomatique de celui qui veut en finir bonnement avec le belliciste qui ne voulait quitter le pouvoir qu'avec une balle dans la tête. N'eut été la prise de position des pays frontaliers qui craignaient pour leur intégrité, ajoutée à celle de la communauté internationale, le maquisard s'était déjà bien préparé en renouant avec ses esprits de brousse pour mettre le pays à feu et à sang. N'en déplaise à ceux qui souffrent de la cécité intellectuelle et de l'amnésie sélective.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le récent rappel des troupes à Kingakati visait nécessairement à mettre toutes les batteries en marche pour baliser le chemin de la prochaine candidature de JKK aux élections de 2023.Une réplique à peine voilée à la déclaration de Félix Tshisekedi selon laquelle « Aucune disposition verrouillée et intangible de la Constitution ne sera touchée ». Il semble que l'option de la guerre continue encore à le hanter pour chambouler l'ordre actuel des choses. Mais le constat est que ses ardeurs vont decrescendo, car de plus en plus l'armée et la police échappent à son contrôle.

Les fins laborantins du FCC peaufineraient déjà des stratégies pour percer le Clergé catholique et (in fine) les piéger relativement aux recommandations de la dernière retraite auprès de son autorité morale. Contrairement même à l'avis de la CENCO, certains prélats catholiques se disposeraient à jeter la perche à JKK en voulant mordicus postuler pour la Présidence de la CENI, et ainsi ils sauront trancher entre Jésus et Barabbas au détriment des vraies attentes de la population.

LES HERESIES D'ADOLPHE MUZITO

« Le jour où Adolphe Muzito rétablira la paix avec une entité nommée « Raison » et le jour où il occupera un territoire nommé « cerveau », ce serait déjà un bel exploit ». Ces propos seraient venus d'un diplomate en réaction aux inepties distillées, il y a peu, par celui dont Antoine Gizenga, jusqu' à sa mort, n'a jamais cessé de regretter la félonie. C'est donc à raison que le PALU se sent orphelin, au propre comme au figuré, car n'ayant plus de porte-étendard pour pérenniser l'idéal- Lumumbiste.

Il faut faire la guerre au Rwanda, au besoin l'occuper, l'annexer et l'administrer pour avoir la paix à l'Est ». Tel est le contenu des propos frisant la fantasmagorie d'un roman noir proposé par Adolphe Muzito au cours d'une conférence de presse qui expliquait en même temps que le vrai problème, c'est la faiblesse de notre Etat et de notre armée. Cet ancien premier Ministre est sans ignorer que Mzee Laurent Désiré Kabila doit s'être fait enterrer avec la pelle de sa «guerre longue et populaire ». Selon le constat général, les élections de Décembre 2019 ont aussi ouvert la voie d'égarement à ceux qui, pendant longtemps, se sont signalés par leur inconstance idéologique et leur versatilité politique. Les voilà donc à la recherche d'une thématique pouvant leur servir de prétexte discursif pour continuer à exister politiquement.

Quel que soit le caractère plus ou moins démentiel de cette cogitation, même le bébé né d'hier sait que la guerre n'a jamais été une bonne chose au regard de ses conséquences souvent incalculables à plusieurs égards. Cela ressemble à un persifflage en place de la sympathie envers nos compatriotes de l'Est qui, depuis un quart de siècle, croisent le fer avec les stress et les traumatismes leur imposés par les bruits des bottes et le langage des armes.

En ce 21ème siècle, caractérisé par la modernité des techniques diplomatiques, et fondé essentiellement sur l'ambition de la création d'un village planétaire, en passant par la formation de grands ensembles et la suppression des frontières pour l'intégration des forces, penser à faire la guerre à un autre pays, c'est puiser dans l'anachronisme et l' atavisme préjudiciables aux projets du développement communautaire. C'est à la diplomatie moderne que se doit cette sagesse : « La paix ne se gagne pas, elle se négocie au prix des concessions ; mais c'est la guerre qui se gagne, pourvu qu'on en est les moyens ». Ainsi, proposer la guerre, tout en reconnaissant la faiblesse de l'Etat et de l'armée, c'est s'exercer à un sophisme digne d'un égaré politique et d'un amateur diplomatique. Sachant que la loi de la somme nulle (ni vainqueur ni vaincu) prévaut toujours dans toutes les négociations, Félix Tshisekedi, chantre des relations gagnant-gagnant, mérite la fière chandelle tant que du fond de sa politique extérieure raisonne toujours la vertu de bon voisinage.