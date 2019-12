Congo-Kinshasa: [Nommé Directeur des programmes à l'EDUC TV] John Lungila - Des messages de félicitations proviennent de partout

« Le savoir ne ment pas ». Cet adage parfois compris de travers, vient enfin de révéler son vrai sens dans le parcours professionnel d'un Chevalier de la plume et du micro congolais. Il s'agit bel et bien de JOHN LUNGILA, Directeur général d'un des plus prestigieux média en ligne dynamique infos.com.

Ce dernier a été nommé Directeur des programmes au sein du comité de gestion de la chaine de télévision thématique publique du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique "EDUC TV". Cette décision a provoqué une effervescence dans la sphère médiatique congolaise. Elle a été rendue publique via un arrêté ministériel publié récemment par le manitou de cette entreprise de presse, le ministre congolais de l'EPST, Willy Bakonga.

Joignant l'utile à l'agréable, ses amis et confrères de la profession de tous les horizons, émus par cette nomination, n'ont pas su cacher leurs joies et se sont exprimés via votre Quotidien d'Actions pour la Démocratie et le développement.

Raphael Mansangu : "aux âmes bien nées ... vous savez la suite, toutes mes félicitations à toi cher confrère. La presse a besoin des hommes et pas n'importe lesquels, des têtes bien faites. Bon vent pour tes nouvelles responsabilités à l'EDUC TV, Bravo !"

Noël crépuscule nzogu : "on ne change pas l'équipe qui gagne, toutes mes félicitations, maître d'école, maestro, le DG de dynamique infos.com, je me réjouis comme si c'est moi qui ai reçu cette promotion, les nôtres le savent."

Emérite Loko Nzazi : « Je n'ai pas l'habitude de sourire les dimanches, mais une nouvelle qui a fait de moi un homme comblé, m'a évidemment arraché un sourire tout en inondant mon petit cœur d'une joie ineffable, je ne l'ai pas vu venir, même en rêve, que dire cependant, si ce n'est que remercier Dieu, à travers le ministre Willy Bakonga, fructueux mandat frangin ».

Doux Jésus BELEDU : « Félicitations à mon ami et frère, John Lungila pour ta nomination au fonction de directeur des programmes de la télé éducative nationale, je ne ménagerai aucun effort pour partager avec toi mon expérience de 6 années en tant que directeur des programmes de CWTV, pour le meilleur de résultat dans tes nouvelles tâches patriotiques, du fond du cœur, bravo bro !»

Francine Ilunga : «Tu le mérite Monsieur Lungila, plein succès dans tes nouvelles tâches !

Kevin Inana : « Que dire de plus si ce n'est de rendre grâce à l'Eternel pour ce poste de direction, la joie est immense, plein succès fils de notre père ».