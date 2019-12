Congo-Kinshasa: Affaire Gécamines - Ventora sur le prêt de 200 millions - Constant Mutamba fixe l'opinion !

«Il n'y a jamais eu de prêt de 200.000.000 d'Euros accordé à la Gécamines, mais plutôt 128.000.000 d'euros ». C'est l'une des vérités livrées par Me Constant Mutamba, mandataire en mines et carrières, lors d'un point de presse qu'il a tenu samedi 28 décembre à Kinshasa concernant cette prétendue affaire de détournement, blanchiment ou prêt fictif de 200 millions par des dirigeants de la Gécamines dont Albert Yuma.

Après avoir détaillé en long et en large les tenants et les aboutissants de ce dossier, Constant Mutamba a fait savoir, mains sur le cœur, « qu'Il n'y a donc jamais eu détournement, encore moins blanchiment d'argent, car la provenance et l'affectation de ce fonds n'ont jamais été dissimulées. La traçabilité des opérations y afférentes en fait foi ». C'est dans ce sens qu'il annoncé une plainte contre Georges Kapiamba, président de l'ACAJ qui a joué le rôle de lanceur d'alerte dans cette saga, pour diffamation et imputations dommageables. Cela, pour avoir accusé, dans ces différentes sorties médiatiques, ces mandataires de la Gécamines d'avoir concocté un prêt fictif.

« Les fausses allégations portées à charge des dirigeants de la Gécamines sont constitutives des infractions de diffamation et d'imputations dommageables, prévues et punies par le code pénal congolais. Une plainte sera déposée en bonne et due forme contre Monsieur Georges Kapiamba et scie dans 48 heures », a-t-il lancé.

Ce mandataire en mines et carrières a relevé que, contrairement à certains bruits de couloir, il s'agissait d'un prêt de 128 millions d'euros obtenu, conformément au contrat d'une ligne de crédit de 200 millions d'euros ouvertes à la Gécamines par Fleurette Mumi, devenue par la suite Ventora. « Cette somme (128 millions d'euros) logée dans une banque Autrichienne, est passée par ING en Belgique avant d'atterrir à la Rawbank en RDC. La Gécamines crée alors un sous compte de son compte principal intitulé « Gécamines-Développement ». Ce fonds de 128.000.000 d'euros est resté logé dans ce sous compte pendant un mois, avant d'en verser, après tirage, 90% au compte du trésor comme acompte sur fiscalité, sur demande du Gouvernement », a-t-il martelé pour rassurer de la traçabilité, tout en indiquant que la lettre de titrisation du Ministre des Finances fait foi de ce cheminement.

Toujours dans la même lancée, Me Mutamba Tungunga a rapporté que, loin du fait que l'échéance de la paie dudit crédit ait été atteinte et même dépassée, la Gécamines ne pouvait et ne peut guère payer, étant donné que Fleurette Mumi (devenue Ventora) a, à l'instar de son propriétaire Dan Getler, subi des sanctions américaines. Lesquelles restrictions interdisent principalement des transactions en dollars au profit des sanctionnées ou encore des transactions via le système financier américain.

Au regard d'un argumentaire qu'il estime clair comme l'eau de roche, Constant Mutamba a renchéri que ce dossier a pris une allure politique et politicienne, avec objectif de faire disparaître la Gécamines et nuire à ses dirigeants. Ces dernier qui, a-t-il précisé, ont, d'une part, joué un rôle majeur dans la révision du code minier, et ont, d'autre part, décidé d'encadrer véritablement le "cobalt" dont près de 80% de réserve mondiale se trouve en RD. Congo.

Il a ainsi ajouté qu'il appartient à Ventora de se battre pour obtenir la levée de ses sanctions avant tout paiement par la Gécamines.