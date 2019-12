Congo-Kinshasa: Clôture du séminaire gouvernemental de Zongo - Félix Tshisekedi exhorte les membres du gouvernement à l'amour du travail bien fait

Axé sur le thème : «Leadership, conduite et renforcement des capacités de l'action gouvernementale», le séminaire gouvernemental de Zongo, dans le Kongo Central, initié par le Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a vécu.

C'est le Président de la République, Félix Tshisekedi, qui est venu, personnellement, tirer les rideaux sur ces deux journées de réflexion. Après avoir salué l'expérience et l'expertise des exposants dont Matata Ponyo, Mabi Mulumba et Kengo wa Dondo, le Chef de l'Etat, dans une brève allocution, a exhorté l'équipe gouvernementale à plus de solidarité, d'unité et d'amour du travail bien fait. Histoire de «vaincre définitivement ce paradoxe du pays aux potentiels immenses mais avec une population parmi les plus pauvres du monde».

Selon le Président Tshisekedi, le leadership exemplaire, renforcé est efficient non seulement dans la conduite des affaires de l'Etat mais aussi dans la réussite de l'action gouvernementale. «C'est pourquoi, le Premier Ministre et moi avons tenu au renforcement de vos capacités pour accroître votre efficacité à répondre promptement au devoir de la Nation dans la cohésion, la solidarité et l'unité», a-t-il indiqué dans son mot de clôture.

Sur un registre purement politique, Tshisekedi a encouragé les membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba à rester uni et solidaire nonobstant les soubresauts qui ont parfois jalonné le parcours de l'alliance FCC-CACH dont ils sont tous issus. D'où, cette exhortation à plus de solidarité, d'unité et d'amour du travail bien fait.

Le Président de la République a aussi, par la même occasion, déclaré que beaucoup de défis restent à relever, tels que la lutte contre la corruption et les antivaleurs, l'éradication de l'insécurité dans la partie Nord-Est de la RDC, la mise en œuvre de la couverture universelle sanitaire, la diversification de l'économie congolaise à travers l'agriculture, la transformation localement des produits, l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, la mise en place de six zones industrielles et l'amélioration de l'image de la RD Congo dans la sous-région, en Afrique et dans le monde.

Félix Tshisekedi s'est dit aussi convaincu que, pendant ces deux journées de réflexion, chaque membre du gouvernement a assimilé la transversalité des questions gouvernementales, l'interdépendance ministérielle qui se traduit par la complémentarité pour garantir le succès dans la réalisation du programme du gouvernement pour mieux répondre aux attentes du peuple congolais. «Je suis tout aussi convaincu, que vous avez maîtrisé toutes les procédures de traitement des dossiers et que vous connaissez désormais les décisions qui relèvent des compétences de chacun de vous, celles qui requièrent l'examen en Conseil des Ministres et celles qui relèvent de l'arbitrage des Commissions gouvernementales», dixit Tshisekedi.

Au sortir de ce séminaire, beaucoup espèrent, à l'instar du Chef de l'Etat, que l'équipe gouvernementale est à présent mieux outillée pour lutter contre la pauvreté et matérialiser le bonheur du peuple congolais. Félix Tshisekedi, lui-même, avait promis de grandes actions au cours de l'année 2020 qui s'annonce. Wait and see.