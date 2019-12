Congo-Kinshasa: Messages de vœux - Le Cardinal Fridolin Ambongo et le couple Tshisekedi prêchent l'amour et la compassion

La fête de la Nativité a vécu, quoique dans la morosité sur l'ensemble de l'immense territoire de la RD Congo. Dans son message de vœux lu dans toute les paroisses à l'occasion de Noël, l'Archevêque métropolitain de Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo, a déploré la misère et les crimes récurrents dans la partie Est du pays.

Par ailleurs, dans une vidéo, le couple présidentiel a invité leurs compatriotes à poser des actes de bienfaisance et de ne pas rester indifférent à la souffrance de leurs frères et sœurs. Les deux messages se résument par l'amour et la compassion.

«Tout en saluant les avancées observées ici et là, malgré le chemin qui reste à parcourir, il faut malheureusement reconnaître que, de nos jours, la situation sociale des Congolais est encore durement marquée par la persistance de la misère, la maladie à virus Ebola, par les tueries ignobles et les massacres à Beni-Butembo et sur le Plateau de Fizi, par les dégâts dus aux catastrophes naturelles (inondations) à Kinshasa et en Ubangi, par le manque de soins médicaux, par l'insécurité urbaine croissante. Les cris de toutes ces personnes parviennent à Dieu et y compatit». Tel est le cri d'alarme lancé par Mgr Ambongo Besungu.

Ce successeur de Mgr Laurent Monsengwo a, par ailleurs, exhorté les acteurs politiques, quelles que soient leurs divergences à se dépasser pour travailler ensemble à la promotion du bien-être de tous les Congolais. Il les a aussi exhortés à ne pas prendre plaisir aux malheurs de leurs compatriotes.

Dans ce même registre de message de vœux, Denise et Félix Tshisekedi dont c'était le tout premier Noël en que Première Dame et Président de la RD Congo, ont souhaité, quant à eux, que cette célébration de la naissance du Christ soit aussi une renaissance de ce vaste pays au cœur de l'Afrique.

«Jésus est venu pour manifester l'amour de Dieu envers nous et pour nous enseigner l'amour non seulement envers le Père mais envers aussi notre proche. », a prêché le couple présidentiel. Le Chef de l'Etat a renchéri avec ces paroles pathétiques : «Il y a quelques mois, je vous ai dit que le plus petit geste que vous pourriez poser est très important pour atteindre notre objectif, c'est le changement. Le changement c'est aussi de ne pas rester indifférent à la souffrance de nos frères et sœurs.

C'est pour cela, à l'occasion de cette fin d'année, nous vous invitons partout où vous êtes à penser à ceux qui sont défavorisés, à ceux qui ne pourront pas partager un moment de joie en famille ou avec des amis. Essayons tous de poser autour de nous, selon nos possibilités, un acte de bienfaisance envers nos frères et sœurs en difficulté comme par exemple assister un orphelinat ou un home des vieillards, visiter les malades dans les hôpitaux pour les réconforter ... ».

A l'instar du Cardinal Ambongo, le couple Tshisekedi a appelé à plus de compassion envers les populations de l'Est du pays. D'autres discours, notamment ceux de Joseph Kabila, Martin Fayulu et Moise Katumbi, sont attendus d'ici le 31 décembre prochain. Que diront-ils ? Attendons.