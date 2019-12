Congo-Kinshasa: Tueries, massacres, pendaisons... à Beni - Fridolin Ambongo déplore et prêche la paix !

Depuis Beni où il séjourne, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a échangé, vendredi 27 décembre dernier, avec les autorités locales ainsi que les responsables de la MONUSCO sur la situation maussade que traversent les filles et fils de ce coin du pays.

Ce prélat catholique est en plein tournée pastorale de 5 jours, soit du 27 au 31 décembre 2019, dans le grand-nord pour prêcher la paix comme dans son habitude. Déjà, dès son arrivée à Goma, première étape de son périple, l'Archevêque métropolitain de Kinshasa a déploré amèrement la recrudescence des tueries, massacres, pendaisons et d'autres formes de violences qui se font en l'endroit des civils des villes de Beni, Butembo et Lubero. Face à cette situation, il a laissé entendre que le peuple congolais avait cru à la fin de ce phénomène macabre avec l'arrivée du nouveau régime mais au contraire, cela s'est amplifié.

«Nous tous nous avons cru qu'avec l'avènement du nouveau régime, les tueries des civils allaient prendre fin. Malheureusement, elles sont même multipliées.

En tant que Pasteur, nous portons à cœur la souffrance de ce peuple victime de manière inlassable», a déclaré l'Archevêque de Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Dans la foulée, l'Archevêque métropolitain de Kinshasa a dit une grande messe pour la paix et la justice, samedi 28 décembre 2019 à l'esplanade de Sainte Thérèse d'Avila située dans la cité de la ville de Beni. Au cours de laquelle, il a indiqué que tous les actes inhumains commis dans cette partie de la République ne resteront jamais impunis car, dit-il, Dieu n'est pas insensible vis-à-vis de ce spectacle auquel assiste le monde entier. « Chaque sang qui a coulé et coule ici ne passera jamais sans conséquence.

Dieu ne reste jamais insensible vis-à-vis des actes inhumains », a-t-il martelé, avant de s'envoler à Butembo. Dans cette même occasion, il a rendu hommage à Monsieur l'Abbé Machozi qui a été enlevé et par la suite a été tué par les ADF. Dimanche 29 décembre 2019 de la Sainte famille pour l'Eglise catholique, à l'esplanade Tsaka-Tsaka au centre ville de Butembo, Son Eminence le Cardinal Fridolin Ambongo a, en effet, dit une messe de la paix et de la compassion. Devant une foule de fidèles chrétiens, les autorités ecclésiastiques et politico-administratives, il a, dans son homélie, laissé comprendre qu'il est touché par les affres de la guerre orchestrées dans l'Est de la RD. Congo le fait que la population du Nord-Kivu est laminée, nuit et jour, par des tueries, des massacres, les attaques en répétitions lancées de manière inlassable par les ADF et différents groupes armés, depuis plus d'un an.

En même temps, a-t-il déploré, l'attaque des égorgeurs ADF dans la région de Beni après son passage à Mayimoya vendredi 27 décembre dernier. Par ailleurs, le prélat catholique a transmis à la population du Grand-Nord l'inquiétude et la compassion du Saint Père, le Pape François pour l'insécurité qui sévit dans l'Est de la République Démocratique du Congo, à l'instar des territoires de Beni et Lubero. « Je suis venu aussi transmettre la sollicitude du Pape François qui est extrêmement touché par la situation que vous traversez », a-t-il fait savoir. Il sied de noter que le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu achèvera son périple de 5 jours dans cette partie du pays jusqu'à mardi 31 décembre 2019.