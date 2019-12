Congo-Kinshasa: Lutte contre la corruption - Tunda ya Kasende fait sienne, la vision de Félix Tshisekedi

La vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi sur la lutte contre la corruption a eu un écho favorable tant au sein du Gouvernement que dans l'appareil judiciaire congolais. En témoignent quelques actions et engagements pris aussi bien par le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et Garde des sceaux Célestin Tunda ya Kasende que par de Hauts magistrats assis et debout au cours des rentrées judiciaires à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.

Dès sa prise de fonctions, le lundi 9 septembre 2019, le Vice-premier ministre, ministre de la Justice Tunda ya Kasende a affirmé sa détermination à œuvrer pour l'émergence d'une véritable justice de proximité en RDC. Il avait, à la même occasion, déclaré la guerre contre ce qu'il a qualifié de justice-commerce, une justice au service des riches et au détriment des pauvres.

"Nous devons à présent faire les choses dans l'intérêt de notre peuple qui a trop souffert et pleuré. Nous connaissons combien de gens ont été dépossédés de leurs maisons dans ce pays tout simplement parce que le voisin est très riche et qu'il veut à tout prix élargir sa parcelle. La justice de notre pays était devenue un commerce. C'est ce que nous allons combattre tout au long de notre mandat", avait-il promis.

Gare aux corrupteurs et aux corrompus

Le VPM Tunda avait, dans cette même perspective, mis en garde les corrupteurs et les corrompus qui se recrutent principalement dans les établissements publics et institutions du pays.

"Les corrompus, ils me connaissent. Les corrupteurs aussi, pour la plupart, nous les connaissons dans cette ville. Nous savons comment ils agissent que ce soit au niveau de la douane ou au niveau des frontières. Nous savons comment ils opèrent. Nous allons tout faire pour les décourager ", avait assuré le VPM en charge de la Justice.

Afin de mieux lutter contre la corruption en RDC, le VPM Tunda ya Kasende avait annoncé des réformes importantes dans le secteur de la justice, la brigade anti-corruption et de mettre en place, à l'instar de la France, un parquet financier en tant que juridiction qui aura, entre autres missions, de traiter les dossiers complexes concernant les infractions de lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux, la fraude à grande échelle et bien d'autres délits financiers.

Amélioration des conditions de vie des magistrats

L'année 2019 qui s'achève, aura également été celle de l'amélioration des conditions carcérales en RDC. Cette humanisation a concerné deux volets. D'abord, le désengorgement des prisons par la libération, à vagues successives, des pensionnaires ayant rempli les critères. Ensuite, la réhabilitation de certains établissements carcéraux, en l'occurrence la prison de "Luzumu", dans l'ex-province du Bas-Congo.

Aussi, dans la perspective de garantir une bonne administration de la justice, le VPM a-t-il préconisé la numérisation des Cours et Tribunaux à travers le pays, l'opérationnalisation de l'Institut national de formation des magistrats et l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie.

Des annonces qui ont très vite séduit plus d'un observateur. Dans sa mercuriale lors de la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, le mardi 15 octobre 2019, le procureur général près cette Cour, Flory Kabange Numbi avait salué cette bonne intention, avant d'insister sur l'éthique dans l'exercice du métier de magistrat. Il a saisi cette occasion pour dénoncer les actes de corruption à grande échelle qui avaient émaillé le dernier cycle électoral en décembre 2018 et janvier 2019.

Il avait, par ailleurs, plaidé pour l'érection en infraction de corruption, dons, présents et autres biens offerts aux électeurs par les postulants, à différents degrés, dans le but de les contraindre à les élire, au détriment d'une appréciation objective et citoyenne.

Vivement l'installation des juridictions inférieures de l'ordre administratif

Pour un renforcement de la justice administrative en RDC et de la conformité des textes administratifs à la loi, le premier président du Conseil d'Etat, Félix Vunduawe a appelé le président Félix-Antoine Tshisekedi à procéder, sans tarder, à l'installation des juridictions inférieures de l'ordre administratif. Il a fait ce plaidoyer, le mercredi 30 octobre, au cours de la rentrée judiciaire au Conseil d'Etat.

Félix Vunduawe a, en même temps, demandé au successeur de Joseph Kabila de nommer des nouveaux magistrats et d'améliorer leurs conditions de vie et celles de l'ensemble du personnel du secteur de la justice afin de les mettre à l'abri de la précarité, principale cause du manque d'intégrité et de conscience professionnelle.

Abondant dans le même sens, le bâtonnier national Matadi Wamba a, dans son discours au cours de cette audience solennelle, appelé les magistrats à éviter ce qu'il a qualifié de "bégaiement juridique" et à contribuer à l'érection d'une justice forte et intransigeante, gage d'un réel État de droit en RDC.

Humaniser les conditions carcérales

Un autre thème qui a marqué le secteur de la justice en RDC au cours de l'année 2019 est celui de l'humanisation des conditions carcérales et du désengorgement des prisons. En application de la vision du président de la République, le nouveau locataire du Palais de justice a, après avoir inauguré le pavillon 11 du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK), procédé, en date du 19 octobre 2019, à la libération de 237 détenus préventifs au sein de cette même maison carcérale.

Il a fallu deux semaines après pour que le VPM Tunda ya Kasende accorde la liberté conditionnelle à 385 prisonniers de l'ex-prison de Makala. Il s'agissait des condamnés des juridictions du ressort des Cours d'appel de la Gombe et de Matete qui avaient consommé la majeure partie de leurs peines.

"Cette libération s'inscrit dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi qui veut à tout prix humaniser les conditions carcérales et désengorger les milieux carcéraux de la RDC. Elle est consécutive à un arrêté que j'ai pris conformément à la loi. On n'a pas libéré ceux qui ont violé des femmes et ceux qui ont tué. Un condamné n'est pas un sous homme. Il reste un être humain", a-t-il précisé.

Réception du camp de détention de Luzumu réhabilité

L'inauguration après réhabilitation du Camp de détention de Luzumu, dans le Kongo-central a aussi marqué l'année 2019. Le VPM Tunda l'a officiellement réceptionné le samedi 12 novembre dernier de mains de l'Union européenne.

Le numéro un de la Justice et garde des sceaux, accompagné de son adjoint et de la délégation de l'Union européenne ont, en marge de cette cérémonie de réception officielle, visité les prisons pour mineurs de Mbenseke et de Madimba qui seront très prochainement réhabilitées.

L'année 2019 s'est clôturée, dans le secteur de la Justice, par le discours du VPM Tunda ya Kasende, le 16 décembre dernier, à la 8ème Conférence des États parties de la Convention des Nations-Unies contre la corruption. Il a, du haut de cette tribune, réaffirmé l'engagement de la RDC à lutter sans merci pour l'éradication de ce fléau qui est la corruption.

Tout en souhaitant bonne chance aux autorités du pays, notre vœu le plus ardent est que ces bonnes intentions puissent être accompagnées davantage par des actions à impact réel au cours de l'année 2020.