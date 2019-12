Congo-Kinshasa: Les affluents du Fleuve Congo inondent des quartiers à Ngaliema

Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis le mois de novembre dernier sur la ville de Kinshasa, ont occasionné une augmentation considérable de la quantité d'eaux du fleuve Congo. D'où, celui-ci ne sait plus recevoir les eaux venant de ses affluents, à l'instar de la rivière "Mangungu".

Cette rivière traverse plusieurs quartiers de la commune de Ngaliema notamment, les quartiers Mfinda, Musey pour finir sa course au quartier Kinsuka-Pêcheur où il se jette directement dans le fleuve Congo. La grande avenue Molokaï et les avenues environnantes du quartier Kinsuka-Pêcheur, situées entre Pompage et Carigres sont inondées des eaux. Conséquence, le dépeuplement au quotidien des habitants de ces avenues. Aussi, cette situation n'a épargné aucun établissement scolaire de la place.

Pas plus loin que le 26 décembre 2019, la pluie qui s'est abattue dans la matinée après la fête de la nativité, a été pour les habitants des avenues Molokaï et autres un véritable couteau dans la plaie du fait qu'ils traversaient déjà cette situation macabre depuis les précédentes pluies diluviennes du mois de novembre dernier. A cet effet, les habitants de ce coin de la ville de Kinshasa se sont plaints en ces termes : «Cette inondation est due à l'augmentation des eaux du fleuve Congo.

Et la rivière "Mangungu" qui ne sait plus ravitailler le fleuve parce qu'il est assez suffisamment plein. C'est pourquoi, les eaux de cette rivière font le retour à la source et cause l'inondation des avenues». Les habitants sont contraints de quitter leurs demeures respectives, les habitants du quartier Kinsuka-Pêcheur prennent l'initiative d'aller louer ailleurs, question de sécuriser leurs familles. Un habitant du quartier sous couvert de l'anonymat a sollicité l'aide du Gouvernement. «Les propriétaires des parcelles, après avoir tout perdu dans cette inondation, ont préféré déménager en abandonnant leurs maisons pour trouver d'urgence des maisons à location pour s'installer avec leurs familles... Nous sollicitons l'aide du Gouvernement central». A l'en croire, cette situation tend à dépeupler au jour le jour la population de ces avenues, au risque de les rendre inhabitées.

Signalons, en outre, que le débordement de la rivière Mangungu a aussi causé l'inondation d'un établissement scolaire de la place.