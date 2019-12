Algérie: Protection de l'enfance - Deux projets, deux défis majeurs dans la lutte

La protection des droits de lenfance est l'affaire de tous.La journée du 17 décembre dernier était particulière pour les enfants issus des familles vulnérables ainsi que pour ceux privés des soins parentaux placés en institutions. Deux projets ont été signés ce jour-là à Andrainarivo et entendent « améliorer l'accueil des enfants privés de soins parentaux, conformément aux engagements pris dans le cadre de la Convention Internationale des droits de l'enfant ».

Ainsi, le projet QUAPEM (QUalité de l'Accueil en Protection de l'Enfance à Madagascar) vise à « améliorer la conformité des structures d'accueil en protection de l'enfance aux normes nationales et aux bonnes pratiques internationales ; et de créer un environnement favorable à la professionnalisation du milieu associatif de la protection de l'enfance ». Intervenant dans les régions d'Analamanga, d'Atsinanana, Vakinankaratra et Vatovavy Fitovinany, le projet QUAPEM est porté par SOS Villages d'Enfants France, mis en œuvre par

SOS Villages d'Enfants Madagascar en partenariat avec le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) et l'Institut Supérieur en Travail Social (ISTS), et constitue à appuyer les structures d'accueil en protection de l'enfance et 120 professionnels de ces centres (Responsables de centre, Intervenants sociaux et Travailleurs sociaux). Il conviendrait de noter que le projet QUAPEM est financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et du Gouvernement Princier de Monaco. Pour ce qui est du projet « Réalisation des projets de vie des enfants privés de soins parentaux placés en institutions », l'objectif est de « procéder à la prévention de la prolongation de séjour en institution des enfants de moins de 15 ans en accordant une attention particulière à leur projet de vie ».