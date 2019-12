Madagascar: « Grand tournoi des champions » - Dart Line sacrée championne

L'équipe de Dart Line a remporté le titre du « Grand tournoi des champions », première édition.La première édition du « Grand tournoi des champions » du foot à 5, organisée par le centre complexe sportif et loisir Five Soccer s'est déroulée ce week-end sur ses deux terrains synthétiques à Ambohimanambola, à 800 mètres derrière la gare Fisandratana.

En effet, 14 équipes ont participé à cette première édition du tournoi foot à 5 du Five Soccer. La phase des éliminatoires s'est déroulée samedi, tandis que la grande finale était hier. La domination de Dart Line était une surprise pour tous au début du tournoi. Elle était en retard et a raté un match lors de la phase des éliminatoires. Mais la bande à Raphael James Eric Arnold s'est rattrapée en réalisant un parcours sans faute. Ainsi, ils ont remporté la victoire en s'imposant face à As Samba sur un score sans appel de 16 à 8. Cette rencontre était un suspens durant la première mi-temps durant laquelle elle a mené sur score de 6 à 5. Au retour des vestiaires, les hommes de Dart Line ont commencé à creuser l'écart. Ils ont dominé leur adversaire avec ce score fleuve au coup du sifflet final. Mis à part la coupe, l'équipe de Dart Line partait également avec la somme de 1.000.000 ariary.

Tandis que l'As Samba, la vice-championne qui a pris la deuxième marche du podium, est primée d'une somme de 400.000 ariary. « On a pris au sérieux le tournoi depuis le premier match. Mon équipe n'a également sous-estimé l'adversaire. N'empêche, notre technique était notre point fort. C'était une bonne aventure dans une meilleure infrastructure. On espère la continuité de ce tournoi », a annoncé Raphael James Eric Arnold, le capitaine de l'équipe. Aussi satisfait que les joueurs, Five Soccer envisage d'organiser la deuxième édition en mois de mars 2020. « Le premier essai a été une réussite malgré les petits imprévus. On prévoit d'améliorer le tournoi l'année prochaine avec plus de challenge et de primes », a conclu, Miantso Randrianambo, premier responsable de l'équipe de Five Soccer.