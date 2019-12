Madagascar: Suppression de la cérémonie de voeux à Iavoloha - Andry Rajoelina présentera le bilan de sa première année de pouvoir demain

Andry Rajoelina tiendra demain son premier discours de voeux de nouvel an en tant que président de la République élu démocratiquement. Il s'agira en revanche de son dernier discours à la Nation pour cette année 2019. Comme à l'accoutumée, l'évènement sera retransmis en direct sur les ondes de la radio et de la télévision nationale. Mises à part les formules classiques de présentation de voeux de nouvel an, le Chef de l'Etat fera aussi un tour d'horizon de l'année écoulée, notamment dans les domaines de la politique, l'économie, le social et culturel. En effet, pour sa première année à la tête du pays, Andry Rajoelina entend imposer son empreinte en apportant une véritable innovation dans le contenu de son discours. Demain, le Chef de l'Etat présentera le bilan de sa première année de pouvoir.

Austérité. Durant les précédents régimes, le président présentait le bilan de son équipe gouvernementale lors de la cérémonie de vœux aux corps constitués, organisée dans le courant du mois de janvier. En voulant imposer l'austérité budgétaire comme principe de son mode de gouvernance, Andry Rajoelina a décidé de supprimer la cérémonie de voeux à Iavoloha. Il a aussi donné l'ordre à tous les ministres de supprimer les cérémonies de voeux dans les espaces pour mettre fin aux gabegies. Le bilan de 2019 et les perspectives pour 2020, le Chef de l'Etat va les présenter dans son discours qui sera diffusé demain. Ce sera donc certainement un discours plus long que d'habitude. Dans la forme, le discours de voeux de nouvel an d'Andry Rajoelina sera aussi différent car il sera caractérisé par une projection de tous les « zava-bita », mais aussi des projets en cours.

Mesures. En supprimant la cérémonie de voeux à Iavoloha, le régime réussit à faire une économie de plusieurs centaines de milliers d'Ariary. Reste à savoir cependant si Andry Rajoelina fera une annonce concernant par exemple l'augmentation de salaires pour les fonctionnaires. Durant la période transitoire, alors que le pays était privé de financement extérieur à cause des sanctions internationales, Andry Rajoelina a quand même réussi à accorder une augmentation de salaires de 10% tous les ans. Y aura-t-il aussi une grâce présidentielle et/ou une réduction de peine pour les prisonniers ? Sa première année de pouvoir a été marquée par la visite à la prison d'Antanimora, où il annoncé des mesures pour assurer le respect des droits humains dans les prisons malgaches, mais aussi des dispositions visant à désengorger les prisons. En tout cas, ce discours à la Nation du Chef de l'Etat est très attendu, aussi bien dans les rangs des partisans du régime que chez les opposants.