Burkina Faso: Prorogation de l'état d'urgence - Bientôt un projet de loi devant les députés

Selon le porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, un point d'honneur a été fait aux Forces de défense et de sécurité.

Le Conseil des ministres s'est tenu, le vendredi 27 décembre 2019 sous la présidence du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, avec un certain nombre de dossiers inscrits à l'ordre du jour.

L'état d'urgence au Burkina Faso sera prorogé pour une durée de 12 mois. L'information a été livrée par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, au terme de l'hebdomadaire Conseil des ministres qui s'est tenu le vendredi 27 décembre 2019. L'actuelle mesure arrivant à expiration le 12 janvier 2020, le ministre de la Communication a informé, qu'un projet de loi proposé par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, va être transmis à la représentation nationale pour adoption.

« Les zones concernées restent les mêmes à savoir les 14 provinces réparties dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, de l'Est, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel », a-t-il précisé.

Au titre du ministère de l'Education nationale, le ministre Dandjinou a indiqué que le Conseil a adopté un décret portant autorisation de création et d'ouverture d'écoles privées de formation des éducateurs de la petite enfance. Selon lui, deux raisons expliquent l'adoption de ce décret. La première est relative à l'insuffisance de structures de formation pendant que la demande est forte.

La seconde, a-t-il justifié, est l'existence de structures privées de formation non autorisées en raison du vide juridique qui ne permet pas de leur délivrer des autorisations pour la création et l'ouverture desdites écoles. Le ministre de la Communication a déclaré que pour le compte du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, le conseil a adopté, au titre du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques, un programme d'urgence.

Il a dit que le gouvernement a mobilisé neuf milliards F CFA par la procédure accélérée pour répondre aux besoins exprimés par les populations à la base. « Il s'agit de la construction de 36 complexes scolaires équipés et disposant d'un réseau d'éclairage photovoltaïque, de 23 centres de santé et de promotion sociale équipés et disposant d'un réseau d'éclairage photovoltaïque et de 54 forages », a précisé le ministre de la Communication.

Rémis Fulgance Dandjinou a annoncé que le Conseil des ministres a adopté au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydroagricoles, un rapport relatif aux résultats prévisionnels de la compagne agropastorale 2019-2020 et de la situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que la production céréalière prévisionnelle est de 5 029 321 tonnes, soit une baisse de 2,92% par rapport à la campagne dernière, mais une hausse de 11, 93% en rapport avec la moyenne quinquennale. Il a précisé que la couverture des besoins est de 102%. Selon le porte-parole du gouvernement, il ressort que 21 provinces sont excédentaires, 7 sont en situation d'équilibre et 17 provinces sont déficitaires.

Au niveau des cultures céréalières, on note une hausse très forte de 25,38%. Au titre des communications orales, M. Dandjinou a souligné que les membres du Conseil ont félicité les Forces de défense et de sécurité, car leur engagement et leur présence ont permis que les récoltes puissent se faire dans certaines régions. Il a par ailleurs invité la population à se référer aux mesures de sécurité qui ont été données par le ministre en charge de la sécurité.