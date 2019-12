Madagascar: Prévision Météo - Une fin d'année orageuse en vue

La fin d'année pourrait être pluvieuse pour beaucoup de régions.Les températures actuelles correspondraient à celles normalement enregistrées durant la saison des pluies.

Les prévisions météorologiques font savoir que le temps qui prévaut actuellement dans la Grande Île est tributaire de l'existence d'une zone de convergence inter tropicale. Cette dernière étant renforcée et est la conséquence même de la dépression tropicale située à environ 1.320 km de Mahanoro, dans l'Océan Indien. Il conviendrait toutefois de noter que la dépression tropicale en question ne menace pas directement la Grande Île contrairement aux îles voisines comme Maurice et La Réunion qui sont en alerte cyclonique.

Pour en revenir à la zone de convergence inter tropicale, un technicien auprès de la direction générale de la météorologie du pays de noter « son existence définit le retour progressif de la saison des pluies et des averses orageuses si ces dernières n'ont pas été observées ces derniers temps à cause de l'influence de l'Alizée ». Les régions du pays devraient donc s'attendre à des averses orageuses et beaucoup de pluies dans les jours à venir si l'on s'en tient toujours aux explications de la direction générale de la météo Madagascar.

Température. Si la capitale malgache a connu une baisse considérable de la température ces derniers jours, les villes comme Majunga ont fait face à de forte chaleur. Des habitants se demandent si la forte chaleur qu'ils ressentent et vivent au quotidien ne serait pas supérieure à la normale. « On sait tous que la chaleur est à Majunga comme le froid en Sibérie mais ces derniers temps, c'est un peu trop, on étouffe littéralement de chaleur » lance Rolland conducteur de Tuk Tuk de la capitale du Boeny. Avec la zone de convergence inter tropicale, la chaleur devrait toutefois revenir dans les régions comme les hautes terres centrales.

Les prévisions de la direction générale de la météo font savoir que ces dernières vont enregistrer « une température allant de 28 à 30° dans les prochains jours ». Ce qui serait normal étant donné qu'on « est en pleine saison de pluies » d'après toujours l'explication du technicien de la météo. « La température peut atteindre les 30 à 31° dans les hautes terres centrales tandis qu'elle peut facilement afficher les 33 à 34° dans les régions côtières. Donc on est tout à fait dans les normes » lance notre interlocuteur. Averses orageuses et pluies seraient donc au rendez-vous en cette fin d'année. Ce qui n'est pas perçu comme une bonne chose pour certains mais un « tso-drano » pour d'autres.