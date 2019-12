Cameroun: L'école, clé de l'avenir

Ce lundi, 2 septembre 2019, est jour de rentrée scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire des dix régions du pays. Cet événement majeur mobilise l'ensemble des forces vives de la Nation, qui veulent en faire une grande réussite.

L'éducation étant une mission régalienne de l'Etat, les ministères de l'Education de base et des Enseignements secondaires sont sur la brèche depuis quelques semaines. Objectif : veiller à ce que le train de la rentrée scolaire parte à temps et dans de bonnes conditions. Malgré la conjoncture économique particulièrement difficile, les parents dont le devoir est d'envoyer leurs enfants à l'école n'ont ménagé aucun effort pour réunir les moyens nécessaires au paiement des frais de scolarité, à l'achat des livres, tenues et autres fournitures scolaires. A cet effet, ressources propres, crédits scolaires, tontines... ont été mis à contribution pour que, à défaut de tout avoir, les apprenants disposent au moins de l'essentiel pour se rendre à l'école.

La détermination du gouvernement, des parents d'élèves, du reste de la communauté éducative et des autres forces vives de la nation à faire de l'année scolaire qui démarre, ce jour une réussite dans les dix régions du pays n'est pas fortuite. Les Camerounais n'ont pas perdu de vue que les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ont été émaillées d'incidents graves dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et pour cause, dans certaines localités de cette partie du pays, l'école a été prise en otage par des extrémistes. Avec notamment pour conséquences, la baisse du taux de fréquentation des salles de classe, la fermeture des écoles, collèges et lycées, l'exode des élèves et enseignants qui en avaient les moyens vers d'autres régions. C'est donc pour que pareil scénario ne se reproduise pas cette année que durant tout le mois d'août, les autorités administratives, municipales, religieuses ainsi que, les élites ont multiplié des appels en vue de la reprise du chemin de l'école pour tous les enfants en âge scolaire. Des appels d'autant plus importants que l'éducation est un droit humain fondamental et inaliénable. Elle est au cœur de la mission de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation la science et la culture (Unesco).

Le droit à l'éducation, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme, est également réaffirmé dans la loi fondamentale du Cameroun du 18 janvier 1996. Nul ne doit donc empêcher de quelque manière que ce soit les enfants d'aller à l'école. Le faire constitue une atteinte aux droits de l'Homme. C'est un crime d'autant plus grave que, comme le relèvent les experts des Nations unies : « L'éducation est un droit qui ouvre la voie à l'exercice d'autres droits et c'est l'un des outils les plus puissants qui permette aux enfants et aux adultes marginalisés sur le plan social et économique de s'affranchir de la pauvreté et de participer pleinement à la société ». Au moment où démarre l'année scolaire 2019-2020 et que perdurent les mots d'ordre de villes mortes et autres appels au boycott de l'école, il convient de rappeler à tous, afin que nul n'en ignore, ces propos du président Paul Biya condamnant la prise en otage de l'école à l'occasion de son message du 10 février 2017 à la jeunesse. « Il n'est pas (... ) acceptable que l'on prenne en otage l'éducation et l'avenir de nos enfants dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit à la grève est légitime, le droit à l'éducation l'est encore plus. Il s'agit d'un droit fondamental », avait déclaré le chef de l'Etat. Et d'ajouter : « A l'instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont droit à l'éducation, ils ont droit de préparer sereinement leur avenir ». A l'heure où s'effectue le lancement de l'année scolaire, toutes les forces vives de la nation doivent rester mobilisées pour faire échec aux mots d'ordre de boycott et, ce faisant, faire triompher sur l'ensemble du territoire national le droit à l'éducation.