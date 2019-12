Congo-Kinshasa: Saut-de-mouton de pompage - Vaste campagne contre le DG de l'OVD

Exécuté à 100%, selon des experts en la matière, le saut-de-mouton de Pompage fait l'objet d'une récupération politique par ceux qui ont mis à prix là tête du directeur général de l'Office des voiries et drainages (OVD), Benjamin Wenga.

Décryptage

Pourquoi une fatwa contre Benjamin Wenga ? La question mérite d'être posée en ce moment où une fatwa est lancée contre le directeur général de l'Office des voiries et drainages (OVD).

La diabolisation de cet ingénieur en bâtiment qui se montre pourtant soucieux d'accompagner le Chef de l'Etat dans la matérialisation de sa vision pour le développement de la RDC ne s'explique pas.

Dans les réseaux sociaux et dans certains médias, Benjamin Wenga est présenté comme un prisonnier. Information, du reste, fausse, car le Dg de l'OVD est un homme libre. Ainsi, les rumeurs faisant état de l'inachèvement des travaux de saut-de-mouton de pompage dans la commune de Ngaliema méritent d'être clarifiées !

Récit du 23 décembre dernier à Pompage

Un témoin qui a requis l'anonymat explique ce qu'il a vécu le jour de l'inauguration manquée de saut-de-mouton de Pompage : « L'OVD a été informé par le protocole d'Etat du programme d'inauguration de saut-de-mouton de Pompage pour le lundi 23 décembre dernier. Le staff de cet office s'est mis au travail pour apprêter le lieu. Et avec les matériels nécessaires pour ce genre d'activité (tapis rouge, chaise du Chef de l'Etat,... ) apportés par le protocole, tout comme la présence de l'équipe d'avance du Président de la République, la presse présidentielle, le car de reportage de la RTNC), c'est le décor de la cérémonie qui était bien planté ».

Ce témoin sur le lieu rapporte qu'une impatience se lisait sur les visages de la population qui voudrait à tout prix voir cette bâtisse être inaugurée. « Du coup, la nouvelle du report de la cérémonie va se répandre. L'information sera confirmée, mais le motif restera inconnu. Pendant ce temps, en dehors de quelques personnalités, le DG Benjamin Wenga était sur le lieu quand nous avons vu arriver un véhicule de la Présidence de la République.

Un monsieur en veste y est descendu et a demandé au DG de s'approcher. Nous avons vu le DG Wenga monter à bord du véhicule. Selon les informations en notre possession, les deux personnalités auraient visité le saut-de-mouton pour couper court aux rumeurs faisant état d'un travail inachevé. Je crois que c'est en ce moment-là que les gens ont cru que le DG était arrêté ou amené je ne sais où. D'où la rumeur sur son arrestation », ajoute ce témoin.

L'éclairage de l'Intersyndicale

Pour sa part, l'Intersyndicale de l'OVD a donné de la voix pour réfuter les propos tenus par certaines bouches, pour souligner l'évacuation par l'OVD des immondices entassées non loin du lieu avant l'inauguration de l'ouvrage.

Pour l'intersyndicale, l'OVD a déjà terminé son travail. Par conséquent, il appartient aux services chargés d'évacuer les immondices (Hôtel de ville), ainsi qu'au ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Réaménagement (ITPR) d'aménager les parkings, pour que l'ouvrage et ses accessoires soient fin prêts.

Fabrice Okele, président de l'intersyndicale de l'OVD, note que la mise en service de ce saut-de-mouton serait un grand soulagement pour les usagers de la route, à cause des embouteillages, et pour les populations des quartiers Kimbwala, Malweka, Mbudi, CPA, Kinsuka, Don Bosco, Lutendele et Pompage, présentement enclavées.

« Techniquement, l'Office des Voiries et Drainage a complètement terminé son travail, en respectant à la lettre son contrat pour lequel le gouvernement central avait débloqué 2.757.573.29 dollars américains au titre du financement de ce saut-de-mouton. De ce fait, l'OVD n'étant pas responsable des immondices, de l'aménagement des parkings, ces aspects ne peuvent guère lui être imputés », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Fabrice Okele appelle la population congolaise à faire confiance à l'OVD dont l'expertise - valorisée par le Chef de l'Etat - a produit ses fruits dans la ville de Kinshasa dans le cadre du programme des 100 jours. « Les avenues Luambo Makiadi (ex-Bokasa), Commerce, Saïo, Université, y compris les sauts-de-mouton, démontrent à suffisance la capacité de l'OVD. Et que présentement, l'entreprise est au chevet de la route Université qui mène vers l'Intendance, dans des travaux intenses de lutte antiérosive ». Sans aller par le dos de la cuillère, Fabrice Okele confirme : « l'OVD est en droite ligne avec la philosophie du Chef de l'Etat fondée sur la vision : "Le Peuple d'abord"».

Réalisations de l'OVD depuis l'arrivée du nouveau Chef de l'Etat

Depuis le changement intervenu à la tête de l'Etat, l'Office des Voiries et Drainage est en action en ce qui concerne notamment les voiries urbaines. A ce jour, 40 km de route ont été réhabilités dans la ville province de Kinshasa ; les sauts-de-mouton sont en cours de réalisation dont les travaux de celui de Pompage sont à 100% exécutés. La voirie dans les provinces est en cours d'exécution dont celle de Goma, Bukavu et Lubumbashi.

A Kananga et Mbuji-Mayi, les travaux vont commencer bientôt. A Kinshasa, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville, l'OVD s'investit dans la réhabilitation de l'avenue de l'Université qui s'est coupée en deux au niveau de Livulu. Un travail de lutte antiérosive intensive est en train d'être abattu sur place. Les curages des caniveaux sont également en cours d'exécution dans ce coin de la capitale.

C'est fort de ce bilan que l'Asbl « Bana Kin » a haussé le ton. Cette association révèle les raisons des attaques ciblées contre la personne du DG de l'OVD. « Le DG Benjamin Wenga est victime des attaques en provenance des partenaires contre lesquels il a résilié le contrat de l'avenue Université. N'ayant pas digéré cela, ils se sont transformés en détracteurs », dénonce Godard Motemona.

Pour lui, Benjamin Wenga fait bien son travail et il est apprécié par les dirigeants et les Kinois. « Il y a un groupe de gens qui ont certainement raté les marchés de construction de sauts-de-mouton qui sont à la base de ces rumeurs, comme quoi, le DG de l'OVD serait mis aux arrêts. Les Bana Kin comptent beaucoup sur Benjamin Wenga Basubi pour l'amélioration de la ville de Kinshasa. On n'arrête pas quelqu'un qui fait du bon travail », estime Godard Motemona, président du directoire spécial de BanaKin.

Cette association des natifs de Kinshasa précise que les sauts-de-mouton en construction sur le Boulevard Lumumba ne sont pas exécutés par l'OVD. « Les autres sauts-de-mouton à travers Kinshasa, au niveau de Pompage, Rond-point Mandela, Socimat et Assanef, qu'on a confié à l'OVD évoluent très bien. Ceux du Boulevard Lumumba qui trainent encore n'ont pas été confiés à l'OVD », insiste Godard Motemona.

« Dans la réalisation des sauts-de-mouton, nous sommes approximativement à 40% des travaux en général. C'est juste que les études prennent beaucoup de temps. Nous sommes en train d'exécuter les travaux des spécialités. Ce ne sont pas des travaux ordinaires. Il faudra le faire donc avec beaucoup de minutie », avait déclaré Benjamin Wenga lors d'une visite d'inspection des sauts-de-mouton.

Pour certains Congolais, l'heure est au travail et non à la diabolisation. Ce temps étant révolu, il faudrait laisser le DG Benjamin Wenga, qui a déjà fait ses preuves, travailler dans le sens de matérialiser le vœu du chef de l'Etat en ce qui concerne la voirie urbaine. Et Benjamin Wenga l'a si bien compris. Voilà pourquoi, le samedi 28 décembre dernier, malgré ce qui se raconte sur lui, l'homme était encore sur le terrain. Il a visité différents chantiers dont celui de Livulu sur la route Université. Après, il s'est rendu au quartier Ndanu sur demande de sa hiérarchie pour faire des études sur la canalisation de l'eau dans ce quartier, victime des inondations à répétition.