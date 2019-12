Sénégal: Performance économique - Une croissance de 5,3% au 3eme trimestre

Une croissance de 5,3%, en variation trimestrielle, de l'activité du secteur primaire. Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire ont tous connu une hausse au troisième trimestre 2019. L'information émane de l'Ansd dans sa « Note sur l'activité économique au troisième trimestre 2019 ».

«Par rapport au second trimestre de 2019, l'activité du secteur primaire a connu une progression de 5,3%. Cette hausse est imputable à la bonne orientation de la pêche (+14,2%) et de l'agriculture (+6,6%).

Au même moment, l'élevage est ressorti en baisse de 0,6% », informe l'Ansd. Comparée au troisième trimestre de 2018, la valeur ajoutée du secteur primaire, en volume, a progressé de 9,7%. Ce résultat reflète la bonne tenue de l'activité de la totalité des sous-secteurs.En particulier, la performance de 30,5% notée dans l'activité de la pêche résulte de la forte progression des débarquements de la pêche artisanale (+47,5%).

Selon la même source, la valeur ajoutée du secteur secondaire a crû de 5,3% au troisième trimestre de 2019, comparativement au trimestre précédent. Cette performance est essentiellement liée à la bonne tenue des sous-secteurs des autres produits manufacturiers (+12,8%), des industries chimiques (+13,2%) et de l'électricité (+6,2%).Cependant, il est noté une baisse de l'activité de la branche « construction » (-2,5%) et un repli de 2,3% de la valeur ajoutée des extractives.En glissement annuel, l'activité du secteur secondaire s'est accrue de 4,0% en liaison notamment avec la bonne tenue du secteur de l'électricité (+10,8%), de l'eau (+6,7%) et l'agro-alimentaire (+6,2%).

En variation trimestrielle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume, est ressortie en hausse de 3,1%, au troisième trimestre de 2019, expliquée notamment par le relèvement de 13,4% des autres activités de services, de 11,0% du secteur des transports, de 9,4% des activités immobilières, de 7,2% du sous-secteur de l'hébergement et de la restauration et du commerce de 5,3%.Cependant, sur la même période, la valeur ajoutée des activités de l'information et de la communication a baissé de 9,4%. Comparée au troisième trimestre de 2018, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a progressé de 6,4%, imputable au regain d'activité observé dans la quasi-totalité de ses sous-branches.