Algérie: Solidarité - De nouveaux défis pour l'OPDAD

Elue en juillet 2019 à la tête de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, Antoinette Sassou N'Guesso entend apporter une contribution durant son mandat de deux ans.

Les défis qui attendent la présidente de l'OPDAD sont nombreux : la poursuite de l'objectif de réduction des nouvelles infections à VIH et de la mortalité due au Sida et aux maladies non transmissibles; l'égalité des sexes; l'autonomisation des femmes et des jeunes; la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile; la sécurité sociale et la protection.

« Les échecs que nous avons enregistrés nous ont permis de tracer une nouvelle perspective pour être au diapason des multiples attentes. Nos populations placent en nous des espoirs certains pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'organisation est au seuil d'une nouvelle étape dans le long parcours entamé depuis plus de 17ans», déclarait la première dame du Congo lors de sa prise de fonction à la tête de l'OPDAD, estimant qu'ensemble, de nouveaux défis peuvent être relevés.

Ce programme exigera un engagement plus important de la part de toutes les premières dames d'Afrique. Mais, il permettra d'apporter davantage de soutien aux gouvernements grâce à la mobilisation des partenaires qui accompagnent cette organisation.

En ce sens, la présidente de l'OPDAD souligne la nécessité de créer, d'accroître et de maintenir des partenariats solides et durables avec les acteurs impliqués dans le développement. Elle plaide pour le renforcement de la collaboration entre l'OPDAD, l'Union africaine et les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui appuient les politiques de développement.

Par ailleurs, les activités menées durant dix-sept ans aux côtés des gouvernements et à travers les fondations respectives, ont su retenir l'attention de l'Union Africaine, des agences des Nations Unies et de nombreux partenaires techniques et financiers, comme l'avait signifié le président Nigérien Mahamadou Issoufou lors de la 23ème assemblée générale de l'OPDAD, tenue en juillet dernier, en marge des travaux du 33ème sommet de l'Union africaine.

« Ce que femme veut Dieu le veut. Je sais combien votre organisation joue un rôle important dans chacun de nos pays, depuis la création de l'OUA qui est devenue l'UA, les premières dames sont restées aux cotés des chefs d'Etat pour les soutenir », avait lancé le président Issoufou à l'ouverture des travaux avant d'ajouter : « Nous vous demandons de vous mobiliser pour la mise en œuvre de cet agenda, l'Afrique a besoin de votre soutien, préparons donc ensemble l'Afrique que nous voulons. »

Les axes forts de l'OPDAD

Lors de la session de haut niveau de l'OPDAD qui vient de se tenir à Kigali, au Rwanda, les premières dames ont réaffirmé leur leadership dans la lutte contre le VIH/Sida.

Parmi les objectids de leur action, figurent la promotion des innovations communautaires, le plaidoyer pour le financement de la riposte durable en matière de santé, la promotion de la politique genre, fondée sur l'accès équitable aux services de lutte contre le VIH/Sida et la prise en compte des politiques axées sur les jeunes, en vue de créer les conditions de la survenue d'une génération sans Sida.

Créée en 2002, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le Sida (OPDAS) qui se consacrait principalement à la lutte contre le VIH/Sida, et à d'autres problèmes de santé de la reproduction, tant sur le plan continental que sur la scène internationale, a vu son périmètre s'élargir aux questions d'éducation, de santé et du bien-être des enfants, des jeunes et des femmes en Afrique, d'où la nouvelle appellation OPDAD, qui couvre des domaines liés au développement du continent.

En combinant leurs efforts, les premières dames d'Afrique ont la certitude d'obtenir, d'ici peu, le même succès qu'elles ont obtenu avec l'OPDAS. Au-delà d'une simple continuité, elles doivent désormais redoubler d'efforts pour garantir un futur meilleur à l'Afrique.