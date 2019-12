Angola: Le secrétaire d'État veut dynamiser l'entreprenariat culturel

Luanda — Le secrétaire d'État aux Industries créatives du ministère de la Culture, João Pedro da Cunha Lourenço, a considéré lundi comme priorité de son action la promotion de l'entreprenariat culturel, afin de contribuer au développement économique du pays.

Nommé vendredi, João Pedro da Cunha Lourenço a fait cette déclaration à la presse au terme de la cérémonie de prise de fonction présidée par le Chef de l'Etat, João Lourenço.

Le secrétaire d'État à la Culture a souligné le fait que l'industrie créative entretient des relations étroites avec les producteurs et la création d'emplois, qui peuvent être exploitées au profit de l'économie nationale.

Il a ainsi défendu la promotion de partenariats pour le développement de l'industrie culturelle, en vue d'améliorer la situation économique et sociale des artistes.

Au cours de la cérémonie, José Francisco Bartolomeu Pedro a également été investi comme vice-gouverneur provincial de Bengo pour le secteur politique, social et économique et Agostinho da Rocha Fernandes da Silva en tant que vice-gouverneur de la même province en charge des services techniques et infrastructures.

Le vice-gouverneur pour les services techniques et les infrastructures de Bengo a déclaré qu'il se concentrerait sur la réhabilitation et la construction de routes pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les liaisons intermunicipales et intercommunales.

Son collègue du secteur politique, social et économique s'est dit favorable à l'expansion du réseau scolaire et hospitalier dans le cadre du programme approuvé.