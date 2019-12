Congo-Brazzaville: Distinction - Prouesse des écrivains et artistes congolais à l'international

2019 a permis une fois de plus aux acteurs de la culture et des arts de s'imposer sur l'échiquier international. De la littérature à la musique, en passant par la peinture, la comédie, le cinéma et la photographie, le Congo a brillé par les récompenses décernées à ses ambassadeurs.

En littérature, les plus récentes gratifications ont été octroyées à l'écrivain dramaturge et romancier, Henri Djombo et au poète Laurent Huppert Malanda, lors de la journée internationale de l'écrivain africain, tenue à Dakar, en novembre dernier.

Pour Henri Djombo, président de l'Union national des écrivains et artistes congolais, cette distinction s'ajoute àprix littéraire Jean Malonga obtenu récemment au niveau national.

De même, Laurent Huppert Malanda a obtenu le prix de la reconnaissance africaine qui lui a été remis par l'association des écrivains du Sénégal. Il est lauréat de plusieurs prix en poésie. Le délégué de la Société des poètes français au niveau du Congo et de l'Afrique centrale sera honoré, le 4 juillet 2020 à l'occasion de la célébration du onzième anniversaire de la mort de Jean Baptiste Tati Loutard. L'événement sera couplé à la première édition du Festival panafricain de poésie qui se tiendra du 2 au 4 juillet, à Paris, en France. Le poète a à son actif de nombreux recueils de poèmes « Je me suis refusé de m'égarer dans un autre genre littéraire jusqu'à ce que j'atteigne un certain nombre de publications », a-t-il fait savoir.

Concernant la musique, Roga Roga a été sacré en avril dernier, au Burkina Faso, lors de la cérémonie du Kundé d'or, meilleur artiste de l'Afrique centrale. La même année, il a été aussi distingué meilleur artiste de la décennie du Congo Brazzaville, aux Awards Pool Malebo, à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Le patron du groupe Extra musica a également obtenu le trophée révélation Afrique centrale, à Yaoundé, au Cameroun, qu'il a dédié à tous les amoureux de la musique congolaise. « C'est toujours un grand plaisir de recevoir ce genre de prix. Cela nous encourage à travailler de plus belle », avait-il souligné.

L'artiste Djoson Philosophe a reçu le prix d'excellence pour la visibilité de la musique congolaise à l'étranger, attribué par le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation du citoyen(RJCPEC).

Cegra Karl dit « Le traumatiseur », a décroché le prix révélation Afrique centrale, à Abidjan. Ce jeune artiste qui s'est à peine lancé dans la carrière solo fait déjà parler de lui grâce à sa rumba « modernisée ». Il a été également primé aux Awards Pool Malebo music, en RDC où le prix révélation de l'année lui a été décerné.

Kevin Mbouandé Mbenga, Doudou Copa et les Bantous de la capitale ont été sacrés respectivement meilleur artiste, meilleur chanteur et prix du cinquantenaire du Congo Brazzaville.

La chanteuse Sheryl Gambo a fait parler d'elle en Suisse, en décrochant le prix de la créativité musicale de la fondation Beyond. « C'est une fierté pour moi et pour mon pays que des acteurs de la World music aient reconnu la qualité du travail d'une enfant du Congo », s'est-elle réjouie.

Peinture, humour, slam, cinéma et photographie

La plasticienne Bill Kouelany a reçu en décembre dernier, à Amsterdam aux Pays bas, une distinction néerlandaise, dénommée « prix Prince Claus », pour sa persévérance et l'incontestable qualité de son travail novateur. La fondatrice des ateliers Sahm, s'engage à favoriser les jeunes artistes et l'égalité des sexes, en créant des opportunités pour les femmes grâce à des bourses pour les matériaux d'art.

Initiatrice des rencontres internationales de l'art contemporain, elle fait participer des jeunes artistes au programme de la Biennale de Dakar, faisant avancer leur carrière.

Rhode Bath-Schéba Makoumbou a été nommée en décembre, par le Comité d'organisation du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger ( HCRCE), membre d'honneur du haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger. Elle a évoqué, en ces termes, les raisons de son acceptation: « J'ai accepté cela parce que je pense qu'il est important de fédérer les différentes associations de la diaspora congolaise (Congo Brazzaville) pour permettre une meilleure visibilité de toute les activités de celle -ci à travers le monde ainsi qu'au pays », a-t-elle indiqué.

Quant aux humoristes, comédiens, conteurs, contorsionniste, slameurs et cinéastes tels que Weilfar Kaya, Juste Parfait, Fortuné Bateza, Mariusca Moukengue, Jules Ferry Moussoki, Richilvie Babela N'Dossi, Prisca Ouya, Joress Mpandou dit Strauss Serpent, ils font preuve de dynamisme dans l'univers de l'art tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Certains parmi eux ont été sélectionnés pour la onzième édition du Marché des Arts et du spectacle d'Abidjan(Masa) qui se tiendra en mars 2020 en Côte d'Ivoire. Strauss Serpent notamment participera au programme de téléréalité américaine en janvier 2020 à Los Angeles, aux Etats unis. Ces talentueux artistes connaissent une montée exceptionnelle, ils continuent à s'affirmer au niveau national et continental en honorant le Congo.

Le court métrage sur la drépanocytose « Demain est à nous », réalisé par Leslynna Bery a été distingué au festival komane, à Dschang, à l'ouest du Cameroun. Ce film parle des jeunes souffrant de la drépanocytose, mais qui ne se laissent pas abattre.

Le photographe Baudouin Mouanda participe à la 12e édition des rencontres de Bamako encore appelées Biennale africaine de la photographie. L'artiste expose depuis le 30 novembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 à Bamako, au Mali. Les fruits de son travail font partie de plusieurs collections internationales. Aussi, Lebond Chansard Ziavoula a également pris part à la semaine inaugurale, dans le cadre de sa programmation en Off.

Un bilan assez positif pour tous ces artistes sans lesquels la culture et les arts du Congo ne pourraient être découverts, appréciés et promus à l'international.