Congo-Brazzaville: Infrastructures - La route nationale n°2, une priorité en 2020

La route nationale n°2 (RN2), reliant Brazzaville à Ouesso, dans son tronçon Yié-Owando (467km), est dans un état de dégradation avancée depuis quelques années. Entre promesses et mesures conservatoires, la réhabilitation de ce tronçon fait renaître l'espoir.

Longue d'environ 850km, la RN2 est dans un très piteux état. Facteur de développement, cette route dite du Nord permet non seulement de faire la jonction avec les départements du sud du pays mais aussi de ravitailler Brazzaville en denrées alimentaires, d'une part, et le transport des vivres (carburant, médicaments, marchandises... ) vers l'arrière-pays d'autre part.

Mais, depuis quelques années, difficile de circuler normalement sur cette route surtout au niveau du tronçon Yié-Owando, parce qu'ayant perdu tout son macadam à certains endroits. Cette voie semble aujourd'hui aux antipodes de la « stratégie de développement économique du Congo ». « Il sied, cependant, de relever l'état de dégradation du réseau routier national qui met en exergue la vulnérabilité de notre système d'entretien routier. Les bourbiers sur la route nationale n°2 renseignent sur la dynamique de dégradation qui tend à mettre en cause l'effort d'investissement consenti », a relevé, en date du 17 décembre dernier, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de son adresse à la nation devant le Parlement réuni en congrès.

Plusieurs tronçons sont menacés de rupture de trafic. Les trois tronçons les plus dégradés sont notamment Brazzaville-Ingah, Etsouali-Ngo-Oyanfoula (le plus dégradé), enfin le tronçon Gamboma-Ollombo.

Au jour le jour, cette route se comporte très mal en dépit de quelques réalisations superficielles de réhabilitation de la chaussée. Pour cette raison, le président de la République a demandé « à nouveau » au gouvernement d'impliquer les unités de Génie militaire qui, sans se détourner de leurs missions traditionnelles, sont appelées à intervenir dans la construction et l'entretien du réseau routier national. « Maintenant, le gouvernement a résolument pris l'engagement, en Conseil des ministres, de faire de la RN2 en 2020 sa priorité pour mettre cette route dans ses normes partant de Brazzaville pour se raccorder à Owando », a argumenté le directeur général de l'Entretien routier, Blaise Onanga.

RN2, interdit d'accès aux poids lourds

Pour mettre à niveau la route du nord, le gouvernement a initié, en 2017, la construction d'une route parallèle à la RN1 et la RN2, dite route des forestiers. Celle-ci vise à relier la partie nord du pays à Pointe-Noire, sans nécessairement transiter par la RN1 et la RN2. Deux ans après, aucune réalisation concrète, malgré l'ultimatum du ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Emile Ouosso, interdisant l'accès à la RN2, tronçon Yié-Owando, aux véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 30 tonnes. « La RN2 étant en travaux, il n'est pas décent que les travaux soient perturbés par un trafic des grumiers. Raison pour laquelle certains forestiers souhaitent déjà utiliser le port d'Oyo. C'est une très bonne chose, mais nous devons auparavant mettre à niveau la chaussée entre Owando et Oyo qui est en ce moment très fragilisée », a souligné Emile Ouosso, le 7 novembre, au cours d'une mission d'inspection à Oyo (Cuvette).

Selon les prescriptions contenues dans la circulaire N°0010/PM-CAB du 3 novembre 2017 relative aux mesures conservatoires pour la préservation du patrimoine routier national bitumé, les camions grumiers et autres véhicules poids lourds devraient emprunter, à partir du 20 décembre, la route dont l'itinéraire est : Owando-Ngoko-Kemvouomo-Ewo-Onguia-Okoyo-Okali-Lekana-Kebara-Ingoumina (Zanaga)-Mapati-Missama-Makabana-Mila Mila-Mandzi-Nkoungou (Hinda)-Lemba-Pointe-Noire et les bretelles dites route des forestiers.

Passée cette date, les autorisations de transport des grumes ne devraient plus être délivrées aux sociétés forestières. En amont, des dispositions ont été prises, notamment avec l'installation d'un poste de pesage à Obouya pour contrôler les charges des poids lourds. Deux autres dispositifs seront installés à Ngo et Odziba pour faire respecter la décision du gouvernement. Autre mesure, non négligeable, la fermeture provisoire du poste de péage d'Odziba, situé à 100km de Brazzaville sur la RN2. Cette décision du ministre de l'Equipement a trouvé corps au regard de l'impérieuse nécessité d'assurer les travaux de réhabilitation, de renforcement et d'élargissement de la RN2.