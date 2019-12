Algérie: L'ANP fera toujours face à "quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale"

Alger — Le général-major Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a affirmé, lundi à Alger, que l'ANP fera toujours face "aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Nous réaffirmons que nous resterons mobilisés au service de la patrie et nous ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels quelles que soient les circonstances. Et nous ferons toujours face aux ennemis de la patrie et à quiconque tente de porter atteinte à notre souveraineté nationale", a souligné le général-major Chanegriha qui a présidé une réunion au siège de l'Etat-Major de l'ANP.

La réunion a regroupé le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces, les chefs de Départements du MDN et de l'Etat-major de l'ANP, les directeurs et les chefs de Services centraux et les chefs de bureaux, ajoute le communiqué du MDN.