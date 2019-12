Togo: Le pays se veut transparent sur toute la ligne

Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) évaluera en août prochain le dispositif togolais dans ce domaine.L'objectif de cet organisme est de protéger les économies nationales et les systèmes financiers et bancaires des pays de la Cédéao contre les produits du crime et de lutter contre le financement du terrorisme.

Dans un récent rapport, le GIABA pointait du doigt une corruption croissante qui entrave la mise en œuvre efficace de la LBC/FT* et, comme de nombreux autres pays de la région, le Togo doit améliorer ses performances en matière de gouvernance et aménager un environnement propice au respect de ses obligations en matière de LBC/FT.Cependant, l'organisme estime que le Togo a progressé dans la résolution des défaillances stratégiques identifiées dans son système de LBC/FT.

Les mesures les plus concrètes adoptées concernent l'adoption de législations clés, l'obtention de condamnations pour diverses infractions sous-jacentes, le lancement de l'évaluation nationale des risques et la fourniture de statistiques par la CRF sur l'échange d'informations, la fraude et la saisie de produits interdits.La cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) reconnaît des défaillances.Dans la perspective de l'évaluation de l'année prochaine, une réunion s'est ouverte lundi à Lomé. Elle comprend des représentants de la douane, des banques, de l'armée et des ministères concernés.

'Nous sommes invités à mettre rapidement en œuvre les actions qui permettront de corriger les insuffisances pour permettre à notre pays d'avoir une meilleure note' a déclaré Tchaa Bignossi Aquiteme, président du CENTIF.De son côté, Kossi Tofio, le directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, a indiqué que dans le cadre du plan national de développement, 'il est prévu le renforcement des actions de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment des capitaux en mettant un accent particulier sur les stratégies de lutte en vue d'enrayer ces fléaux qui handicapent le développement socioéconomique du pays'.