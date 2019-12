Maroc: L'OCK coiffé au poteau par l'ASFAR

La première mi-temps a été dans son ensemble monotone, insipide, et sans véritables occasions, à part deux opportunités en faveur des locaux. La première par le biais d'Ouchen, dont la frappe heurta la barre transversale et la seconde, huit minutes après, par le même joueur, fut arrêtée par le gardien Baayou. La première période se solda par un nul, en raison de l'absence d'attaques qui pourraient constituer un réel danger. Les deux portiers étaient pratiquement au repos.

Dès l'entame du second half, les deux formations sortirent de leur réserve et se portèrent à l'attaque. Les Militaires occupaient le milieu du terrain et tentaient de surprendre les Phosphatiers qui les empêchaient de s'approcher de la surface de réparation. Voulant l'emporter à tout prix, les deux coaches procédèrent à des changements. Ainsi, le Tunisien Ahmed Al Ajlani remplaça Ouchen par Lahlali et Serroukh par El Haki (64') et Abderrahim Talib, Fikri par son coéquipier Rahouli. Alors, on a assisté à des phases de jeu plaisantes de la part des deux équipes. A la 67', Rahouli s'infiltra dans la surface de réparation et servit sur un plateau d'argent Joseph Knado qui ne trouva aucune difficulté à battre le keeper Farni. Piqués au vif, les hommes d'Al Ajlani répliquèrent à la 75', par l'intermédiaire de Hajhouj qui tira un boulet de canon qui frappa la barre transversale.

La deuxième période fut meilleure que la première mais le score ne changea pas jusqu'à la fin de la partie.Grâce à cette victoire, l'équipe militaire remonte à la sixième place avec seize points au compteur, tandis que l'Olympique en compte dix.Le RCOZ déroule à BerrechidLe Rapide Oued Zem s'est offert une large victoire sur la pelouse du Youssoufia de Berrechid (0-4), en match comptant pour la onzième journée du Botola Pro D1, disputé dimanche au complexe municipal de Berrechid.Les quatre réalisations ont été signées Saifeddine Bouhrati (28è, 42è), Ibrahim El Bahraoui (41è) et Abdoulaye Diarra (87è).Grâce à cette victoire, le RCOZ se hisse à la huitième position du classement avec 14 points tandis que le Youssoufia occupe la quinzième place avec 8 points.