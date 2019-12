Algérie: Antenne régionale FNPOS - Régularisation de près de 1.100 dossiers d'aides à l'habitat rural

Constantine — Près de 1.100 dossiers d'aides à l'habitat rural des postulants des wilayas de Constantine, Mila et Oum El Bouaghi, déposés auprès de l'antenne régionale de Constantine du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), ont été traités et régularisés, a affirmé lundi le directeur régional de l'établissement public de financement et de promotion du logement au profit des travailleurs salariés.

"Ces dossiers datant de 2013, 2014 et 2015 ont été régularisés conformément à une instruction du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale portant révision des dossiers et libération des fonds au profit de ces demandeurs", a précisé à l'APS M. Yacine Mechri, affirmant que les décisions d'octroi d'aide du FNPOS dans le cadre de l'habitat rural ont été remises aux bénéficiaires concernés.

Selon le responsable, la régularisation de ces demandes d'aide a eu lieu "en un temps record", permettant aux bénéficiaires de consolider leurs moyens financiers pour construire leurs logements de type rural.

L'octroi d'aides FNPOS est tributaire de plusieurs conditions de contrôle notamment des fichiers du ministère de l'Habitat, de la Construction et de la Ville, de la Caisse nationale du logement (CNL), de l'agence foncière, et de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) entre autres.