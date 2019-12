Algérie: Hiver-Alger - Sensibilisation sur les risques de la conduite et d'asphyxie

Alger — Une campagne de sensibilisation sur les risques de la conduite et le risque d'asphyxie durant la période hivernale est organisée, à partir de ce lundi au niveau de la gare routière de Kharouba à Alger, annonce la Direction générale de la Protection civile dans un communiqué.

Inscrite dans le cadre des actions de sensibilisation et de prévention menées par la Direction générale de la Protection civile, cette campagne de sensibilisation est organisée au profit des chauffeurs de bus et conducteurs de taxi, ainsi que des voyageurs et usagés de la route dans le but de les sensibiliser sur l'importance de la vigilance et le respect du code de la route, précise la même source.

"La célébration du nouvel an 2020 accroît aussi le risque d'accidents de la route en particulier au niveau des lieux qui connaissent une grande affluence et activités tels que les sites touristiques, les espaces publics et les axes routiers importants qui seront, toutefois, sécurisés par les dispositifs de la Protection civile mis en place à l'occasion", ajoute le communiqué.

La Protection civile a conseillé les citoyens qu'avant de quitter le domicile ou de dormir, de "vérifier tous les appareils susceptibles de générer des incendies, explosions ou asphyxie et de penser toujours à ventiler et aérer le domicile".

Elle a appelé les usagés de la route à "éviter la conduite en cas de fatigue et de somnolence, sous effet de l'emprise de boissons alcoolisées, surtout après la fin des festivités, ou les risques de survenance d'accidents de circulation sont très élevés".

"Les parents doivent veiller sur la sécurité de leurs enfants", poursuit la Protection civile qui met à la disposition des citoyens un numéro d'appel d'urgence (14) et un numéro vert (1021) disponibles 24/24 pour toute information ou pour tout appel de détresse.