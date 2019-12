Angola: São Silvestre - Une initiative catholique tournée vers le monde

Luanda — La course pédestre de fin d'année "São Silvestre" a été instituée par l'Église catholique en mémoire du Pape porteur du même nom. Actuellement, elle s'est étendue dans le monde entier, devenant la course de rue la plus célèbre au fil des années.

Né à Rome (Italie), Saint Sylvestre a été le 33e pape de l'église catholique entre 314 et 335. Décédé le 31 décembre, la date a été adoptée pour rendre hommage à ses actes de défense de la foi et de l'unité entre les peuples.

En Angola, la course a commencé à être disputé en 1954 et en1985, elle a été rebaptisée "Demósthenes de Almeida", en mémoire au propulseur de l'athlétisme national, Demósthenes de Almeida Clinton.

En 2002, elle est revenue à sa désignation d'origine. Le premier vainqueur de la course a été l'Angolais Isidro Louro, en représentation du Club Atlético de Luanda (actuel Petro de Luanda).

Par la suite, António Esperança a été le vainqueur de Benguela, répétant le fait dans les éditions 1957, 1958, 1959 et 1960.

L'internationalisation de la course a eu lieu en 1964. La victoire est revenue au mozambicain António Repinga, dans une épreuve dominée par les athlètes éthiopiens, de deux sexes.

Le record de la course en termes de titres est partagé par l'Angolais Antonio Esperança et l'Ethiopien Berhanu Guirma, tous deux avec quatre victoires. Viennent ensuite l'Angolais Isidoro Louro et le Sud-Africain Fanye Vanzyl, avec trois victoires chacun.

L'Ethiopie est le pays est le plus titré, avec un total de 21 trophées. L'Angola vient en deuxième position avec 16 titres, suivi du Portugal avec 6 trophées. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Kenya figurent sur la liste des gagnants, avec 4 titres chacun.

Les Angolais João Ntiamba, en 1999 et 2000, et Aurélio Mity, en 1996, ont été les seuls athlètes nationaux à remporter le trophée.

En ce qui concerne la participation des femmes, qui s'est concrétisée dans les années 80, le Portugal détient l'hégémonie après avoir remporté les six premières éditions.

Les Angolaises Ana Isabel, en 2003, et Adelaide Machado, 2016 et 2017, ont également remporté la course.

La 64e édition, prévue mardi prochain, ne sera pas internationale, en raison des difficultés financières de la Fédération angolaise d'athlétisme.

La course est estimée à 66 millions de kwanzas, plus de 50% de ce montant ont été obtenus grâce au parrainage.

Plus de 3.000 athlètes disputeront cette épreuve, parmi lesquels les fédérés, non fédérés et les paralympiques.

La dernière édition a été remportée par le Kenyan Makua Nyandusi (hommes) et l'Ethiopienne Bayenesh Ayele (femmes). L'Angolais Alexandre João a termine en troisième position chez les hommes.