Sénégal: Sandiara - Démarrage de la zone économique spéciale avec 5 usines pour 42 milliards de financement - La commune se mue en «sillicon valley» du paysl

La commune de Sandiara a présenté, au cours du week-end, une partie de sa zone économique spéciale de 100 hectares faisant d'elle la "Stilicon Valley" du Sénégal. En effet, cinq industries ont déjà démarré leurs activités pour un investissement de 42 milliards de francs. Les cinq à venir vont enregistrer cinq autres usines pour un montant de 120 milliards de francs. Le lycée technique en cours de construction va donner les premiers cadres et employés à ces usines.

Selon le maire de Sandiara Serigne Guèye Diop, sa commune va voir l'essor sous peu de deux acropoles avec la création de plusieurs milliers d'emplois. Ces déclarations faites par le maire l'ont été lors de la signature de la convention Promoteur/Développeur entre l'Apix et la commune de Sandiara, le samedi 28 décembre 2019. A l'en croire, un guichet unique va voir le jour à Sandiara dans le but de faciliter les opérations financières pour les exportations et les exportations mais aussi impulser les affaires dans la zone économique spéciale. Une visite guidée a permis de faire la découverte d'un couvoir et d'une des fermes du groupe Zalar engagé pour la production de poussins et de poulets avec une production de 30 000 sujets par semaine.

A en croire le maire, la zone économique spéciale est partie pour transformer sa localité et en faire une cité moderne. En ce sens, il a révélé un financement de 40 milliards de francs obtenu pour 11 kilomètres de route, un hôpital, un port sec pour le débarquement ou l'embarquement de marchandises et de produits divers vers les pays de la sous-région ouest africaine. Serigne Guèye Diop a rappelé l'engagement de faire de sa commune un cadre vert et propre mais aussi riche et prospère où il fait bon de vivre et de travailler.

Madame Fatou Ndiaye Lo, la présidente des Femmes Leaders professionnelles versées dans la transformation des produits locaux et halieutiques, a fait part de la mise en place d'un Holding S A regroupant 145 organisations de femmes pour 14700 membres dans le département de Mbour. Elles comptent produire en grande quantité des produits labellisés pour la consommation locale et l'exportation.

Ainsi, elles ont magnifié l'acquisition d'un financement de 637 millions de francs pour arriver à ces fins mais aussi pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes. La présidente a loué par ailleurs le concours du maire de Sandiara ayant permis de trouver un partenaire pour ce financement.