Sénégal: TGI de Matam / Assassinat de Tidiane Thioye - Travaux forcés à perpétuité pour les accusés

La deuxième session de l'année 2019 de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance (TGI) de Matam qui a démarré lundi, a jugé des cas de meurtre, de trafic de drogue, d'infanticide mais aussi celui de l'assassinat du chef de la gare routière de Ourossogui qui s'est déroulé durant trois jours. A l'issue des audiences, la chambre a requis la perpétuité contre 4 des cinq inculpés pour association de malfaiteurs et assassinat avant de requérir 2 ans d'emprisonnement au nommé Noireau pour recel de cadavre et non-dénonciation d'assassinat.

La Chambre criminelle de Matam a rendu son verdict en fin de semaine. Elle a reconnu quatre des cinq accusés que sont Seydou Mamadou Fall allias Bagal, Kalidou Sow allias Sowel, Samba Oumar Ba dit Samba Mali et Kardiata Niang, coupables d'association de malfaiteurs et d'assassinat en les condamnant aux travaux forcés à perpétuité. Hamidou Fall alias Noireau s'en tire largement puisqu'il n'est condamné qu'à deux ans de prison pour recel de cadavre et non-dénonciation d'assassinat après avoir séjourné cinq ans à la MAC. Les faits remontent au mois d'octobre 2014 quand Tidiane Thioye, le chef de la gare routière de Ourossogui, est retrouvé sans vie dans les eaux du fleuve Sénégal. Pour rappel, le défunt qui avait quitté son lieu de travail dans la journée du mardi 14 octobre avait été tout simplement porté disparu par les siens qui n'auront plus de contact avec lui, étant devenu injoignable parce que son portable ne fonctionnait plus.

Le mercredi matin, un corps retrouvé sans vie sera découvert par un pêcheur au niveau du Diamel, un défluent du fleuve Sénégal, à quelques encablures du village du même nom dans la commune de Matam. La dépouille déposée par les sapeurs pompiers à la morgue de l'hôpital de Ourossogui se révélera être plus tard celle du chef de la gare routière que des proches avaient identifiée.

Le rapport d'expertise médico-légale délivré par le médecin-chef du service d'orthopédie-traumatologie du centre hospitalier de Ourossogui, concluait que « la mort était due à un traumatisme cervical gauche entraînant une hémothorax gauche et une asphyxie». De même, les constations médicales faisaient état « d'un gros hématome cervical gauche atteignant la région sous claviculaire gauche, de la présence abondante de sang dans la cage thoracique gauche et du poumon gauche inondé de sang ».

Relativement à la progression de l'enquête, les éléments du commissariat urbain de Matam, recevront un renseignement le 17 décembre 2014 d'un individu désirant garder l'anonymat et qui disait «avoir assisté à une dispute entre la nommée K. Niang et sa belle sœur A. Sow qui lui avait reproché d'attirer le mari d'autrui chez elle pour qu'il se fasse tuer ». Poursuivant, l'informateur déclarait que « Tidiane Thioye avait effectivement passé la journée chez K. Niang et avait été tué dans une maison délabrée à côté du domicile de cette dernière par S. Maly, S.Bagal, H. Fall allias Noireau et Sowel ». Le corps de T. Thioye, toujours selon l'information, avait été transporté par un véhicule immatriculé MT 0099 A conduit par le nommé Noireau avant d'être jeté dans le fleuve. Munis de ces renseignements, les enquêteurs avaient procédé à l'arrestation des susnommés.

Au cours du procès, le procureur s'est évertué à montrer que les faits reprochés aux mis en cause ne souffraient d'aucun doute parce qu'ils étaient suffisamment constitués. Epluchant le dossier durant un réquisitoire qui a duré 2 heures 45 mn il s'attèlera à relever toutes les contradictions issues des déclarations des accusés avant de déclarer qu'au regard des différents éléments, il y avait bien association de malfaiteurs et assassinat. Avant de demander les travaux forcés à perpétuité.