Angola: Engagement réaffirmé dans des actions au profit du développement

Huambo (Angola) — La gouverneure de la province de Huambo, Joana Lina, a réaffirmé lundi l'engagement du gouvernorat local à tout faire pour continuer à promouvoir le développement socio-économique de la région, afin d'améliorer le bien-être des citoyens.

Joana Lina a réaffirmé cette position lors de son discours à l'acte de présentation des vœux de fin d'année, assurant que le gouvernorat de Huambo restera déterminé à promouvoir le progrès et le développement de la province, dans le but d'élever le niveau de vie de la population.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux attentes des citoyens et si nous ne le faisons pas, nous resterons ouverts au dialogue, pour améliorer les mécanismes d'information, ainsi que pour impliquer les citoyens dans les actions communautaires et dans la défense du bien commun", a-t-elle souligné.

En ce qui concerne le bilan de 2019, elle a expliqué que l'année qui s'achève, n'était pas très bonne en raison des divers facteurs qui ont empêché la réalisation complète des projets, notamment en l'environnement macroéconomique national et international et plusieurs autres affaires pénales qui ont choqué la société et montré qu'il reste beaucoup à faire pour contrer la situation.

Cependant, la gouvernante a mis en évidence des aspects positifs qui ont contribué à projeter l'image de la région et son développement social et économique.

Parmi eux, elle a cité le passage du train touristique, la visite du prince Harry du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'ouverture de deux centrales hybrides dans les municipalités de Longonjo et Londuimbali, deux centrales diesel à Chinjenje et Chicala Cholohanga, l'arrivée du système énergétique du Nord par le barrage de Laúca et les trois sous-stations électriques de la municipalité de Huambo.

Outre ça, la gouverneure a également évoqué la tenue du Forum des municipalités et des villes d'Angola, sous l'égide du gouvernement central, la participation au concours des collèges de l'enseignement moyen, remporté par le complexe scolaire privé de Huambo, la conquête de la 1ère place de la Coupe d'Angola de Futsal et de la lutte libre, entre autres.

Joana Lina a reconnu l'engagement de tous ceux qui ont contribué à la réussite des mêmes actions car «seule la pensée et l'action peuvent unir la province aux niveaux souhaités».

Dans une autre partie de son discours, elle a appelé tous les citoyens de la province à la pratique du pardon et de l'amour du prochain, au respect de la tolérance dans la coexistence mutuelle et respect des différences politiques, culturelles, religieuses et sociales, comme une nécessité fondamentale pour construire une société de paix fraternelle, cohésive et prospère.

Le message de la gouverneure a mérité les réactions de plusieurs dirigeants communautaires présents à la cérémonie, qui considèrent qu'il reflète la réalité de la province et suggère des solutions pour le progrès.

L'archevêque de Huambo, MGR Zeferino Zeca Martins, a souligné la nécessité du pardon parmi les citoyens. Il a déclaré que l'Église catholique est toujours ouverte à apporter son soutien pour atteindre les objectifs souhaités à cet égard à travers ses actions religieuses.