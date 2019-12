Angola: Le vice-président salue les réformes en cours

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a salué vendredi, à Luanda, les réformes structurelles menées par l'Exécutif pour la stabilité économique du pays.

Dans son allocution, lors de la cérémonie de vœux de fin d'année au Président de la République, il a souligné que les réformes visaient à corriger «le lourd héritage reflété par une économie excessivement dépendante du pétrole et une forte concentration de la dette à court terme».

Il a dit que les changements appelaient à des "mesures audacieuses" dans les secteurs financiers, en particulier en ce qui concerne les devises et les prix, dans l'environnement des affaires et dans le domaine social.

Selon le vice-président Bornito de Sousa, la bonne gouvernance, reflétée dans la transparence des actes publics, la diversification de l'économie, la moralisation de la société et la lutte contre la corruption et l'impunité, étaient les principes directeurs de l'action gouvernementale.

Il a indiqué qu'il avait été attribué l'importance majeur à l'agriculture entrepreneuriale et, surtout, à l'agriculture familiale, à l'industrialisation et à l'exploitation minière non pétrolière, au tourisme, à la formation professionnelle et à l'entreprenariat des jeunes et des femmes.

Il a également parlé de l'encadrement de l'économie informelle et de la production locale de biens qui composent le panier de la ménagère, comme étant de plus en plus évident.

Le vice-président a également salué les mesures visant à consolider l'État démocratique et de droit, en permettant des actions dans les domaines de la sécurité, de la justice et de l'élaboration de la législation relative aux élections locales.

Il a salué la fermeté et la détermination des actions visant à conduire l'Angola vers le développement durable.

Bornito de Sousa a également souligné la forte sécheresse dans le sud de l'Angola, notant qu'elle a nécessité la construction d'infrastructures durables et des actions de solidarité nationale avec les familles touchées.

Accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, le président de la République a reçu les salutations traditionnelles du vice-président Bornito de Sousa, du président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, et des présidents des tribunaux.

Des avocats, des députés, des gouverneurs, des responsables des organes de défense et de sécurité, des dirigeants de partis politiques, des fonctionnaires de la Présidence de la République, des entités religieuses et des représentants de la société civile ont également participé à l'acte.