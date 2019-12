Cameroun: Nachtigal Amont - Le barrage de tous les espoirs

Ce projet officiellement lancé en mars 2019 devrait produire 420 mégawatts d'ici 2023, pour un kilowatt/heure vendu à moins de 45 F.

C'est avec beaucoup de joie et d'espoir que les Camerounais ont accueilli, en mars 2019, le démarrage des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal Amont. Près de dix mois plus tard, le chantier commence à prendre forme. A Ndji, petite localité de la Lékié dans la région du Centre où est implanté le barrage, deux centrales à béton se dressent fièrement, attendant de commencer à cracher leurs produits pour la réalisation de divers ouvrages. 1300 personnes, dont 94% de Camerounais travaillent, sous la houlette de la Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), à donner progressivement corps à ce chantier dont la livraison échelonnée est prévue entre 2022 et 2023. Capacité installée de cet ouvrage, 420 Mégawatts (MW), produits par sept groupes de 60 MW chacun, représentant ainsi 30% de la capacité installée de l'énergie électrique au Cameroun. 768 milliards de F ont été mobilisés par un pool d'investisseurs dont Electricité de France, Standard chartered Bank, entre autres.

Ce projet hydroélectrique, c'est deux barrages en béton compacté au rouleau, un canal usinier, une centrale hydroélectrique et une ligne d'évacuation d'énergie de 225 kV d'une longueur de 50 km pour acheminer l'électricité du village Ndji jusqu'au poste d'arrivée à Nyom 2 à l'entrée nord de Yaoundé. Une fois construit, le barrage de Nachtigal devrait générer 1500 emplois directs. Une énergie dont le prix proposé, dès 2023, sera de 42-43 F le kwh, contre une fourchette comprise actuellement entre 50 et 99 F. La base-vie de l'entreprise est encore en cours d'installation, mais déjà, un petit marché a vu le jour à l'entrée du site. Selon Antonio Soares Dos Reis, directeur général de la NHPC, maître d'ouvrage du projet, les bénéfices pour les populations ne sont pas seulement en termes d'énergie électrique propre et moins chère. Il est prévu pendant la durée du projet, l'aménagement de logements, d'un marché moderne, d'aires de sport et d'une caserne de militaires.