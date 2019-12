Cameroun: Zone de libre échange continentale - La lueur d'espoir

En vigueur depuis le 30 mai 2019, ce marché commun marque la plus grande avancée vers l'intégration économique de l'Afrique.

La mise en oeuvre de la Zone de libre échange continentale africaine( ZLECAF) enregistre une nouvelle avancée à partir du 1er juillet 2020. Dès ce jour, une élimination progressive des droits de douane sur le commerce intra-africain est attendue. Ce réajustement est censé permettre aux entreprises africaines de négocier plus facilement à l'intérieur du continent, de répondre aux demandes du marché africain et tirer profit de ses avantages. L'élimination progressive des droits de douane est d'autant plus décisive que les entreprises continentales étaient confrontées à des droits de douane plus élevés avec des tarifs moyens de l'ordre de 6,1 % lorsqu'elles exportaient en Afrique. Encore fautil ajouter qu'à cause de ces pesanteurs, l'Afrique ne commerçait qu'à hauteur de 17% avec elle-même.

Mécaniquement, le réajustement escompté des tarifs douaniers devrait augmenter les exportations et les importations des divers pays africains en privilégiant le commerce intraafricain. En ce qui concerne les importations, on sait qu'en dehors du Nigeria (12,4%), l'économie camerounaise était notamment tournée vers des partenaires tels que la France (19,4%) et la Chine (13 ,3 %). Pour les exportations, le Cameroun coopérait, entre autres, avec l'Espagne (15,4%), les Pays-Bas (12,8%), la Chine (9,4 %) l'Italie (9,3%), la France (6,5%) et les Etats-Unis (6,4%). Ces mouvements demeuraient modestes. En même temps, ils ne traduisaient pas la pleine mesure des principaux produits de base camerounais à savoir le cacao, le café et la banane. Ils ne permettaient pas non plus de valoriser les richesses minières et forestières nationales notamment la bauxite, le fer, le cobalt, le nickel, le manganèse, le diamant, l'or, le marbre.