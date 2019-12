Cameroun: 48 e assises - Yaoundé, capitale de la presse francophone

Cette rencontre internationale a rassemblé plus de 400 participants avec, comme leçon finale, l'appel au respect de l'éthique journalistique.

Les 48e assises internationales de l'Union de la presse francophone (Upf) se sont tenues du 18 au 21 novembre 2019 à Yaoundé. A l'occasion, 400 participants venus de 60 pays francophones ont débattu sur les questions relatives à l'information et aux émotions dans les médias. Autour du thème « Journalisme d'émotion, journalisme d'information ? », ces assises ont donné l'opportunité aux participants d'échanger sur les questions relatives à l'information et aux émotions à l'ère de la montée en puissance des réseaux sociaux. Et pour nourrir les débats, des interrogations qui subsistent à cet effet, notamment sur l'avenir des médias sous l'influence des émotions, ont été mises en lumière : Le journalisme d'émotion va-t-il remplacer le journalisme d'information? L'émotion sertelle à manipuler l'information ?

L'appréhension émotionnelle des faits et des situations ne contribue-t-elle pas à affecter l'analyse rationnelle et la compréhension des vrais enjeux ? Le journalisme d'enquête et d'analyse suffit-il à redorer le blason des professionnels aujourd'hui haïs et malmenés ? Comment réinventer le journalisme? Autant de questions qui ont permis de mener la réflexion, en vue de tirer les grandes conclusions et envisager des mesures pour une pratique plus saine du métier de journalisme.

Dans cet esprit, de nombreux ateliers et tables rondes ont été organisés selon divers sous-thèmes tels que : « L'émotion dans les médias, frein ou atout pour l'information ? », « Le photojournalisme : entre information et mise en scène, lorsque la recherche de l'émotion déforme les faits», « Couverture des grands mouvements populaires, objectivité de l'information, subjectivité de l'émotion », « Journalisme d'investigation : du droit absolu à l'information »... Selon Madiambal Diagne, président international de l'Upf, les assises qui se sont tenues à Yaoundé avaient pour objectif de « réaffirmer le droit des citoyens à une information crédible, équilibrée et féconde ». Se félicitant du choix porté sur son pays pour abriter l'événement, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngute en présidant l'ouverture officielle s'est réjoui du succès de cet événement, le 2e du genre accueilli au Cameroun après dix ans. Pour le Dr. Joseph Dion Ngute le choix du thème « fort évocateur en dit long sur les défis qui interpellent les médias pris au piège de la course à l'audience, happés par l'émotion au risque de faire dérailler l'information ».