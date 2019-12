Cameroun: Processus de Kimberley - Plus de 45 millions de F générés en 2019

C'est le bilan affiché par le Secrétariat national permanent au cours de la session annuelle de son comité vendredi 28 décembre 2019 à Yaoundé.

C'est avec satisfaction que les membres du comité du Secrétariat national permanent du processus de Kimberley (SNPPK) se sont séparés vendredi dernier à Yaoundé. Au cours des travaux relatifs à la session annuelle dudit comité présidés par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Gabriel Dodo Ndoke, l'on retient que les activités menées au cours de l'année 2019 ont porté des fruits. Au cours de cette année qui s'achève le SNPPK a acquis divers équipements et outils de travail pour les équipes de contrôle et de suivi des activités de production et de commercialisation des substances minérales. Ce qui a permis la réalisation des activités minières dans les zones de production et de commercialisation des diamants bruts. A cela s'ajoute la traçabilité du diamant, de l'or et des autres substances minérales précieuses et semi précieuses. Ainsi, le SNPPK a tracé la production de 1595,80 carats de diamants extraits de 16 Bassins de production répartis dans la région de l'Est plus précisément dans les arrondissements de Ouli, Kétté, Batouri, Kentzou et Yokadouma. Dans le même sillage, sept certificats délivrés par le SNPPK ont permis l'exportation de 654,58 carats ont généré un flux financier de 45 millions 468 768 F en 2019. Un montant qui désigne la valeur totale des pierres. Des résultats qui ont amené le Minmidt à dire que le SNPPK se porte bien.

Le Secrétaire national permanent, Daniel Mackaire Eloung Nna, a déploré le commerce illicite de ces pierres précieuses qui sortent du pays de façon frauduleuse au niveau des aéroports. « La dernière saisie date du 14 décembre dernier où 49 kg de bronze ont été saisis », a-t-il souligné. Selon lui, l'exploitation artisanale est la preuve de l'existence de la ressource. « Nous avons les diamants au Cameroun avec un potentiel important puisque la production est d'environ 5000 carats par an le long de la frontière Cameroun-RCA. Elle peut être augmentée si on la possibilité d'avoir un maillage plus serré sur tous les chantiers parce que nous n'avons personnel. Il faudrait donc accentuer la recherche pour découvrir un peu plus », a-t-il proposé.

Pour 2020, le SNPPK se propose entre autres d'identifier et cartographier les sites actifs et potentiels d'exploitation artisanale de diamants en vue de développer les activités de production de diamants bruts, de recenser, sensibiliser et formaliser les acteurs miniers.