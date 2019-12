Cameroun: Bafoussam - La blessure de Gouache

Une zone interdite, des populations entêtées, des pluies meurtrières, un glissement de terrain. 43 morts.

Catastrophe, hécatombe, sinistre. C'est dans le champ lexical de la tristesse que ressortent les mots pour qualifier le drame qui s'est produit dans la nuit du lundi 28 octobre 2019 au quartier Gouache IV-Bloc 6, dans l'arrondissement de Bafoussam III, région de l'Ouest. Par une nuit à priori calme et rythmé par de fortes intempéries, le pire s'est produit d'un coup, aux environs de 22h. Sur le flanc de ces collines argileuses de Gouache, une forte secousse accompagnée d'un glissement de terrain et d'un bruit assourdissant, réveillent les paisibles citoyens. L'inquiétude cède spontanément place aux cris de détresse qui résonnent. L'éboulement a enseveli 11 maisons et ses occupants. Les voisins, les pompiers, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre se mobilisent pour porter secours aux sinistrés.

Certaines personnes en sortent sauves. Les blessés sont rapidement conduits à l'hôpital. Le bilan fait état de 43 morts. Au lendemain de cette catastrophe naturelle, la solidarité nationale agissante du Cameroun, se met en branle. C'est d'abord le chef de l'Etat qui débloque 200 millions de Fcfa pour venir en aide aux victimes. Le président Paul Biya envoie aussi sur le site le Premier ministre, Dr Joseph Dion Ngute, présider la cérémonie d'hommage que la Nation rend aux victimes le 9 novembre 2019. Un deuil qui sera porté par l'ensemble des Camerounais. Cette solidarité va aussi se manifester par la descente sur le terrain et la remise d'appuis divers aux sinistrés, autant par les membres du gouvernement, les associations et entreprises citoyennes, sans oublier de nombreuses âmes de bonne volonté. C'est ainsi que les rescapés seront en permanence accompagnés, consolés, suivis, nourris et logés gratuitement. Les habitants de Gouache, présentée comme une zone à risque seront déguerpis. Ils ont été définitivement recasés le 23 décembre dernier sur un lotissement communal de près de 30 ha dans les quartiers Latsit et Loumpouo.