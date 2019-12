Sénégal: Kaffrine - Le décès du "MBeuleup" parmi les faits marquant de 2019

Kaffrine — Le rappel à Dieu du "MBeuleup" (roi) du Ndoucoumane, Souleymane Ndao, est l'un des évènements ayant marqué l'année 2019 dans la région de Kaffrine, au centre du pays.

Le roi du Ndoucoumane s'est éteint le 13 septembre 2019 à l'âge de 54 ans. Décrit comme un homme très pieux, courtois, disponible et très généreux, Le "Mbeuleup" a tiré sa révérence à l'hôpital principal de Dakar un vendredi matin, après trois jours d'hospitalisation.Enseignant de formation, Souleymane Ndao a fréquenté l'école française. Après son baccalauréat, il fait trois ans à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) où il a obtenu sa licence en science de la vie et de la terre (SVT).

Souleymane Ndao a fréquenté l'école de formation des instituteurs avant de repartir à la FASTEF, pour être professeur d'enseignement moyen secondaire.Il a exercé pendant au moins trois ans la fonction de roi de Kaffrine.Le 16 décembre 2019, la région de Kaffrine a également perdu son ancien député Ameth Saloum Boye, ex-président du conseil rural de Malem Hoddar. Il est décédé un lundi aux Etats-Unis à l'âge de 79 ans.L'année 2019 a été également marquée par plusieurs accidents dans la région de Kaffrine.

Parmi ces tragédies routières, la plus grave est celle ayant impliqué le samedi 23 mars un camion et un véhicule de type, 4x4, près de Missira Wadène, dans le département de Koungheul.Cinq personnes ont été tuées et deux blessées, dans cette collision. Le camion, immatriculé au Sénégal, a heurté le véhicule 4x4, lequel venait de la Guinée et ralliait la capitale sénégalaiseLe 6 décembre, trois personnes ont été tuées et 13 autres blessées dont six graves dans un accident survenu à hauteur du village de Lour Escal, dans le département de Koungheul lorsqu'un véhicule de transport en commun a heurté un arbre après l'éclatement d'un de ses pneus.

Un gendarme et un agent d'assistance à la sécurité de proximité ont été blessés le 21 décembre dans un accident sur l'axe Ganda-Kaffrine. Le véhicule de la Brigade de gendarmerie de Kaffrine à bord duquel avaient pris place les victimes s'est renversé au retour d'une patrouille au niveau du marché hebdomadaire de Diamagadio.Le 16 décembre, un conducteur de moto-Jakarta a succombé à ses blessures à l'hôpital régional de Kaffrine (centre) après avoir été blessé dans une collision avec un minicar. Le conducteur était en compagnie d'un passager, animateur d'une radio communautaire à Kaffrine, qui s'en est sorti avec de graves blessures.

L'année 2019 a été aussi marquée par un meurtre à Kaffrine. En effet, le 16 juillet 2019, un jeune homme âgé d'une trentaine d'années a tué sa mère par strangulation et passé sa sœur à tabac. Ce meurtre a eu lieu au quartier périphérique de Mbamba, situé dans la commune de Kaffrine.En 2019, 8 cas de dengue ont été détectés dans la commune de Kaffrine.La grippe équine a aussi touché, entre le 25 mars et le 12 avril 2019, 6.937 ânes et chevaux, faisant 782 victimes dont 21 chevaux.

Au plan infrastructurel, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne avait lancé le 18 janvier 2019 les travaux de la route Kaffrine-Ganda. Ce même jour, cinq minibus neufs sont remis aux opérateurs de transport de la région de Kaffrine pour un coût de 94,5 millions de francs CFA.Le 27 octobre 2019, le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobéne Ka, a présidé la cérémonie de rétrocession officielle du marché à bétail de Mbirekelane totalement construit sur financement de l'UEMOA.