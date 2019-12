Togo: Protocole d'interview à Dr Jean-Emmanuel Gnagnon

interview

Qui est Dr Gnagnon, son parcours, cursus scolaire et universitaire, professionnel, associatif et politique ?

Jusqu'au mois de Novembre dernier, personne ne s'y attendait. Et vous déclariez votre candidature. Pourquoi une telle candidature alors que quelques semaines plus tôt vous parliez de votre retrait de la chose politique, et ainsi des FDR dont vous étiez membre ? Qu'est-ce qui motive un tel revirement ?

D'aucuns veulent lier votre retrait des FDR suivi de votre exclusion du parti par son instance décisionnelle, par une sorte de cumul de déception ou de divergence de vision politique. Qu'en est-il exactement ?

Vous aller à cette présidentielle sous la bannière du mouvement Togo Restauration. C'est quoi ce mouvement qui a subitement pointé le nez avec votre déclaration de candidature ?

Dans vos sorties antérieures, vous évoquiez un changement de paradigme. Quel est le paradigme existant et à quel paradigme nouveau vous vouliez y aller ou en être l'un des porteurs ?

Parlant de paradigme, nous nous évoquerons les pesanteurs ou acteurs prinicipaux qui ont toujours impacté sur la vie politique du Togo, dont entre autres, les la communauté internationale dont la France, les gouvernants actuels (le pouvoir), l'armée, les leaders de l'opposition, les multinationales et le peuple. Quel sera la place de ces derniers dans le nouveau paradigme de Dr Gnagnon ?

Dr Gnagnon, candidat à la présidentielle, quels peuvent être vos atouts ou encore vos faiblesses dans une telle course à la magistrature suprême oû on compte presque une quinzaine de candidatures déclarées ?

De cette quinzaine de candidatures, d'aucunes sont jugées comme des candidatures pas sérieuses ou encore mercantilistes. Dr Gnagnon, vous retrouvez-vous dans cette caricature faite par certains Togolais ? Bref, votre candidature est-elle sérieuse ou une plaisanterie qui s'arrêtera aux portes du dépôt des candidatures ?

Sans vous demander de dévoiler toutes vos armes dans cette interview, dites nous les grandes lignes de votre programme de société que vous venez proposer aux Togolais et qui doit les décider à porter leur choix sur vous le 22 Février prochain...

Dans un de vos ouvrages, sorti en 2015 et qui visiblement est toujours d'actualité, vous titriez, "Ouvrir la porte d'un nouveau jour". Est-ce ce nouveau jour qui doit commencer à partir du 23 Février 2020 pour les Togolais avec la candidature de Dr Gnagnon ? Et si oui, sur quoi déboucherait cette ouverture de porte ?

Un mot à l'endroit des sceptiques et autres qui ne croient toujours pas aux urnes comme pouvant apporter une solution au problème togolais ?

Proposé par G.K

[22/12/2019 01:14] Dr Gnagnon : *7. priorités de notre projet de société*

*1.Mettre en œuvre une véritable politique de réconciliation nationale*

Réconcilier les compatriotes togolais. Nous avons besoin d'un nouveau départ où, malgré tout le passif de notre histoire commune, nous devons faire avancer le pays dans un grand esprit de pardon.

*2. Restaurer les institutions de la République*

Faire des réformes sociopolitiques et économiques profondes pour ainsi poser les bases durables pour des institutions démocratiques fortes dans notre pays

*3.Donner une nouvelle orientation à notre économie et la rendre plus dynamique*

Inscrire notre économie dans la dynamique du développement humain intégral (mettre l'homme au centre du développement) dans la perspective du libéralisme à visage humain.

*4. Réformer et dynamiser le système éducatif et professionnel*

Adapter l'enseignement et la formation professionnelle à de nouveaux objectifs de développement endogène en maximisant l'emploi des jeunes.

*5. Réformer le système sanitaire*

Mettre en œuvre une politique de santé pour tous pour plus de couverture au bénéfice de tous nos compatriotes

*6. Renforcer le système de sécurité et de la protection civile*

Rendre notre système de sécurité nationale plus alerte et plus dynamique au service des citoyens

*7. Renforcer la diplomatie togolaise et l'orienter vers plus de dynamisme*

Rétablir le rayonnement de notre pays dans le concert des nations et dynamiser notre représentation au sein de la diaspora.

[22/12/2019 01:21] Dr Gnagnon : La multiplicité des candidats ne me pose pas de problème personnellement ! Je crois que la constitution a fixé les critères pour être candidat et briguer la magistrature suprême dans notre pays. Je pense que nous jugeons de façon hâtive les compatriotes qui s'annoncent. Je demandais à quelqu'un la dernière fois comment on mesure le sérieux d'une candidature.

Je pense que nous devons être honnêtes et dire la vérité à nos compatriotes : ne cherchons pas une chose et son contraire !

Les compatriotes togolais sont nombreux aujourd'hui à vouloir l'alternance politique mais à ne pas y croire. Ils sont nombreux à vouloir de nouvelles choses, mais au même moment, à s'attaquer presque de façon mécanique aux nouvelles initiatives. Ils sont nombreux à désirer un Togo nouveau mais sont encore paradoxalement contre le risque d'aller de l'avant parce que colportant plusieurs décennies de doute, d'inquiétudes et de craintes.

J'ai comme l'impression que les idées nouvelles les effraient et très vite on stigmatise, on dénigre, on attaque et on étiquette sans même prendre le temps d'observer.

C'est dommage,mais cela ne fait que renforcer celui qui croit et qui a aussi une conviction."