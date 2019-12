Angola: Le Commerce annonce un appel d'offres public pour les magasins Poupa Lá

Luanda — Le ministère du Commerce a annoncé lundi l'ouverture d'un appel d'offres public, qui aura lieu au premier trimestre 2020, pour la gestion des magasins « Poupa Lá » de Luanda.

S'adressant à la presse, en marge de la cérémonie de présentation des vœux de fin d'année, le ministre du Commerce, Joffre Van-Dúnem, a déclaré que ces établissements inopérants, en raison de la situation économique et financière du pays, pourraient rouvrir après avoir été enregistrés comme actifs de l'État.

Il a souligné la nécessité d'un appel d'offres public pour la sélection de sociétés de gestion crédibles et capables, qui reprendront ces importantes infrastructures et pourront les remettre au service de la population et des opérateurs économiques dans les plus brefs délais.

Le gouvernant a ajouté qu'un travail de fond est en cours avec une commission, composée des gestionnaires des infrastructures du ministère du Commerce, directeur national du patrimoine des finances du patrimoine, pour légaliser les magasins en tant qu'actifs de l'État.

"Un travail de fond est en cours, préparant certains instruments entre le ministère du Commerce et certains gouvernorats provinciaux, mais à Luanda, je pense qu'à partir du premier trimestre de cette année, les appels d'offres seront lancés", a-t-il expliqué.

En ce qui concerne les magasins à contrat qui ne fonctionnaient pas, Joffre Van-Dúnem a indiqué qu'après six mois, l'État avait rétabli cinq magasins en sa faveur afin qu'ils puissent être rouverts et participer à la chaîne de distribution et de logistique.

Répandue dans les provinces les plus diverses de l'Angola, la réouverture du réseau pourrait créer des emplois et participer à la mise en œuvre du programme intégré de développement rural.