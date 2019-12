Algérie: Sonelgaz - 45 milliards de DA pour la réalisation de 35 transformateurs à Alger

Alger — Une enveloppe de 45 milliards de Da a été affectée à la réalisation de 35 transformateurs électriques de haute tension à Alger, a fait savoir lundi le Président directeur général (P-dg) de Sonelgaz Chahar Boulakhras.

Visitant avec le wali d'Alger Abdelkhalek Sayouda plusieurs projets du secteur à Alger, M. Boulakhras a indiqué que le Groupe Sonelgaz "a consacré une enveloppe de 45 milliards de DA pour la réalisation de 35 transformateurs à travers la wilaya d'Alger et ce dans le cadre d'un programme ambitieux mis en place par le Groupe à court et à moyen termes".

Ces projets devront contribuer à "l'amélioration progressive" de l'alimentation en électricité des différents projets d'habitat et d'investissement et éviter ainsi toutes éventuelles coupures, a souligné le P-dg de Sonelgaz.

Commentant le projet du nouveau transformateur de Sidi Abdellah inauguré aujourd'hui d'une capacité de 60 kw, M. Boulakhras a expliqué que celui-ci se situe dans une zone caractérisée par "une extension urbanistique considérable et une dynamique d'investissement intensifiée", ce qui requiert un accompagnement de cette dynamique par un projet favorisant la réalisation des projets dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, le premier responsable de la Sonelgaz a affirmé que le Groupe qu'il dirige mettait en oeuvre le programme national visant l'amélioration des conditions d'accueil de la clientèle à savoir l'équipement des agences commerciales par des moyens techniques modernes à l'image du numérique et des Call Center 33-03 permettant aux citoyens de contacter directement les agences commerciales et la direction.

Il a mis en avant, dans ce cadre, l'impérative amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de Sonelgaz pour un meilleur service public.

Evoquant l'amélioration du traitement réservé par les agences commerciale de Sonelgaz aux chefs de PME, M. Boulakhras a fait état d'une nouvelle approche de communication adoptée par le Groupe axée sur la "communication directe et personnalisée", affirmant, dans ce sens, que des ingénieurs avaient été spécialement chargés de suivre ce dossier partant de la réception de la demande de raccordement au réseau jusqu'à la mise en service ainsi que les services après-vente.

Le P-dg de Sonelgaz a rappelé que les dettes de l'entreprise s'étaient élevées à 62 milliards DA au niveau national, rassurant, en revanche, de la poursuite des projets d'investissements en dépit de ce chiffre lourd", en citant à titre d'exemple le transformateur de la nouvelle ville "Sidi Abdallah" qui a couté à la société un montant d'un (1) milliards DA".

S'agissant de la démarche suivie par Sonelgaz dans le cadre de la rénovation et la réhabilitation des agences, l'ouverture d'autres et leur dotation des ressources humaines et matérielles, le responsable a indiqué qu'il s'agit d'investissements qui auront une répercussion significative sur le bien-être du citoyen.

Saluant la dynamique que connait le secteur de l'énergie dans la wilaya d'Alger, M. Sayouda a estimé, pour sa part, que la multiplication du nombre des agences commerciales de Sonelgaz à travers les nouvelles agglomérations de la capitale se voulait une consécration du principe "de proximité du service public", et que le nouveau transformateur électrique sera bénéfique pour toute la région qui connait une grande cadence d'investissements, notamment la cité universitaire qui sera inaugurée au titre de la prochaine année universitaire.

Outre l'inauguration du nouveau transformateur électrique de la nouvelle ville "Sidi Abdallah", M. Sayouda, qui était accompagné du P-dg de Sonelgaz, Chahar Boulakhras, a supervisé la réouverture de certaines agences commerciales ayant bénéficié de l'opération de réhabilitation et de rénovation de leurs façades et de leurs équipements techniques, à travers les communes de Mahelma, El-Harrach, Dar El Beida et Bologhine.