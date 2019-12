Sahara Occidental: Processus de paix au Sahara occidental - Brahim Ghali appelle l'ONU à "plus d'efforts"

- Le président de la République arabe sahraouie (RASD), M. Brahim Ghali, a appelé l'ONU à "faire plus d'efforts pour restaurer la confiance" du peuple sahraoui dans le processus de paix de l'ONU au Sahara occidental, occupé par le Maroc.

Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et qui sera distribuée, selon les médias sahraouis, aux membres du Conseil de sécurité onusien, les président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, M. Ghali a souligné qu'"il existe diverses mesures spécifiques que l'ONU doit mettre en œuvre pour restaurer la confiance perdue du peuple du Sahara occidental dans le processus" onusien.

Le président de la RASD a, en outre, affirmé que si le Front Polisario "réitère son engagement continu pour une solution pacifique au conflit, il ne peut jamais être partenaire dans un processus qui ne respecte pas et ne prévoit pas l'exercice par le peuple du Sahara occidental de ses droits inaliénables à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité", d'après la lettre envoyée à Guterres après l'organisation du 15e Congrès du Front Polisario (du 19 au 25 décembre), dans les territoires libérés de Tifariti auquel 300 invités étrangers et 2.400 délégués sahraouis ont participé.

Dans ce contexte, M. Ghali a souligné que le Congrès "a fait le point sur les efforts internationaux menés par les Nations unies visant à résoudre le conflit au Sahara occidental résultant de la poursuite de l'occupation illégale marocaine de parties du Sahara occidental depuis le 31 octobre 1975".

A cet égard, le Congrès a exprimé "son ferme soutien à la décision prise par le Front Polisario concernant son engagement dans le processus de paix des Nations unies", a fait savoir M. Ghali. Et "Comme vous le savez, à la suite de l'adoption de la résolution 2494 (2019) du Conseil de sécurité le 30 octobre 2019, le Front Polisario a annoncé son intention de reconsidérer son engagement dans le processus de paix dans son ensemble", a-t-il tenu à rappeler.

Le Congrès a observé, avec une profonde préoccupation, que la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) n'a jusqu'à présent pas rempli son mandat, tel qu'établi dans la résolution 690 (1991) et les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité, qui doit tenir un référendum libre et équitable sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, a encore dit le SG du Front Polisario.

"La Mission est plutôt devenue un spectateur passif face aux actions du Maroc visant à "normaliser" et à ancrer son occupation illégale de certaines parties du Sahara occidental, y compris, entre autres, en impliquant des tiers pour ouvrir des "consulats" dans la ville d'El-Ayoune, la capitale du Sahara occidental occupé. A cet égard, le Congrès a exprimé sa profonde frustration face au silence et à l'inaction de l'ONU face à ces actions illégales, provocatrices et déstabilisatrices", a-t-il déploré dans sa lettre.

De ce fait, a-t-il regretté, le peuple sahraoui "a perdu confiance dans le processus de paix parrainé par l'ONU et la Mission des Nations Unies au Sahara occidental".

Appel à la nomination rapide d'un envoyé personnel du SG de l'ONU

Dans sa lettre aussi, le président de la RASD a appelé l'ONU à "initier un processus politique sérieux fondé sur une base claire et solide, conforme aux principes pertinents du droit international et visant à parvenir à une solution pacifique et durable fondée sur le consentement du peuple sahraoui exprimé à travers un processus crédible et authentique d'auto-indépendance".

A cette fin, la nomination rapide d'un envoyé personnel "compétent et indépendant" du secrétaire général (de l'ONU) pour le Sahara occidental "est cruciale", a-t-il insisté.

Il a aussi appelé les Nations unies à "adopter des décisions claires pour garantir des négociations directes et substantielles dès que possible entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, en vue de parvenir à la solution susmentionnée" et à "assurer le respect total et strict et le respect des termes du cessez-le-feu et des accords militaires qui ont été convenus d'un commun accord par les deux parties et approuvés par le Conseil de sécurité".

L'ONU doit aussi "garantir l'indépendance et l'impartialité de la MINURSO en prenant toutes les décisions et mesures nécessaires pour garantir que toutes ses activités militaires, politiques et administratives sont menées conformément aux normes de base du maintien de la paix des Nations Unies", est-il écrit dans la missive.

Cela implique, explique le président Ghali, que "toutes les restrictions imposées par le Maroc à la MINURSO soient supprimées et que l'ONU exerce son autorité exclusive sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre pleine et effective du mandat de la Mission".

Et enfin, M. Ghali a exhorté l'ONU à "assumer pleinement et efficacement sa responsabilité envers le Sahara occidental, qui reste un territoire non autonome, et envers son peuple, comme l'a réaffirmé à maintes reprises l'Assemblée générale (AG)". Cela comprend, a-t-il précisé, la garantie de la protection des droits politiques, économiques, sociaux et culturels du peuple sahraoui, y compris son droit à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, et des rapports réguliers sur la situation dans leterritoire aux organes compétents des Nations unies.