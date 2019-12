Ile Maurice: Tram à Beau-Bassin - «Pa coné ki pou arivé kan lekol rantré, masak!»

interview

Il est 13 h 28. Nous sommes à Beau-Bassin à l'intersection se trouvant en face de l'église du Sacré-Cœur (ancien rond-point de Beau-Bassin). Le feu de signalisation pour les piétons est au vert et clignote, nous indiquant qu'on est libre de traverser les rails. Sauf que le klaxon de Mauricio, qui arrive quelques mètres plus loin, signale le contraire...

En face, un homme semble être tout aussi perplexe que nous et prend aussi la décision d'attendre que le tram soit parti. Fort heureusement, c'était la bonne décision pour lui. «Linn bloké», nous dit un policier, posté sur ce passage à niveau et qui tente, tant bien que mal, d'éviter un drame. «Pa prémié fwa ki ariv sa.»

Quelques minutes après, d'autres klaxons pressants retentissent. Les feux de signalisation sur la route principale menant à Coromandel sont passés au vert sauf que l'autobus n'a pas bougé, ce qui agace les automobilistes derrière lui. Encore une fois, le policier sur place nous fait comprendre que c'est un scénario quotidien auquel il est témoin. «Bann sofer pa trouvé kan robo sanz kuler. Fodé banla trompé derier li. Mo pa koné ki pou arivé kan lekol pou rantré. Masak.»

Un massacre, c'est justement ce que tentent d'éviter de nombreux automobilistes qui habitent cette région et qui s'expriment sur Internet. Parmi eux, François Forget. Samedi, il a évité in extremis une collision avec Mauricio à l'une des intersections de Vandermeersch. Il s'est rendu au poste de police de la localité pour rapporter l'incident. Lorsqu'il a fait part de sa mésaventure sur sa page Facebook (lire son entretien plus loin), de nombreux Mauriciens expliquent avoir vécu la même situation ces derniers jours.

C'est le cas de Jason Naidoo. «J'ai été témoin de la non-synchronisation à au moins quatre reprises à l'endroit où se trouvait l'ancien rond-point. Parfois, quand vous sortez de Vandermeersch en allant en direction du poste de police, vous ne savez pas quand les feux passeront au rouge, car il y en a deux en l'espace de quelques mètres.»

Isabelle Marie a également failli entrer en collision avec le tram. «C'était jeudi vers 16 h 30. Le policier m'avait dit de passer et une seconde après le tram passait. Je me suis dit que je l'avais raté d'une fraction de seconde. Maintenant même si les feux sont au vert, je préfère regarder des deux côtés.»

Sarah, une autre habitante de la localité, abonde dans le même sens. «J'étais avec ma tante. Je me suis arrêtée vu que les feux étaient au rouge. Je m'apprêtais à partir lorsque j'avais le feu vert mais un policier m'a arrêtée à temps. Le tram passait. Je n'ai plus bougé jusqu'à ce que le policier me dise le contraire.»

Le policier que nous avons rencontré est, lui, d'avis que la situation risque de se corser dans quelques jours avec la rentrée scolaire. Le flux de véhicules et de piétons sera alors nettement supérieur.

François Forget: «Sa Majesté tramway peut vous foncer tout droit dessus»

Racontez-nous ce qui s'est passé le samedi 28 décembre.

J'étais sur la rue Henry Le Maire aux feux rouges attendant qu'ils passent au vert pour traverser Vandermeersch. Les feux passent au vert et je m'apprête à partir. Sauf qu'au même moment j'entends le tramway qui arrive. J'ai été contraint de m'arrêter en plein milieu de Vandermeersch. À la suite d'une altercation polie avec un policier, je me suis rendu au poste de police de Beau-Bassin pour signaler l'incident.

Vous dites que vous avez été surpris en rencontrant les policiers. Pourquoi?

J'ai été surpris parce qu'ils m'ont informé qu'ils sont au courant du problème. Plusieurs personnes ont, comme moi, signalé l'incident. Qui plus est, les policiers sont les premiers témoins de ce cafouillage.

Quelle est votre plus grande crainte à ce sujet?

Qu'il y ait un accident ! Je ne parle pas que pour moi. Mais qu'attendent les autorités pour agir ? Qu'il y ait mort d'homme ? Le problème est bien réel. Donc, on va continuer à se fier à ces feux de signalisation et passer sur les rubans, peu importe ce que comportent les risques qui y sont associés.

Que conseillez-vous aux automobilistes?

Ne vous fiez surtout pas aux feux de signalisation du Metro Express. Sa Majesté tramway peut vous foncer tout droit dessus.

Des rubans comme barrières

Le Metro Express devrait représenter un système de transport dit moderne et sophistiqué. Mais en ce qui concerne la gestion de la circulation, on est encore loin de la sophistication. Les récents cafouillages obligent, au moins deux employés de Larsen & Toubro sont placés dans les carrefours rails-routes. Leur rôle ? Placer un ruban comme barrière pour empêcher les automobilistes ou les piétons de traverser l'intersection lorsque Mauricio passe. Pour que le ruban en question ne s'envole pas dans la nature, des rochers ont été accrochés aux extrémités.