Burkina Faso: Vœux des corps constitués au président du Faso - Tous appellent à la paix et à l'unité

Quelque trente heures avant 2020, les corps constitués du Burkina Faso ont présenté leurs vœux au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans la soirée du 30 décembre 2019 à Kosyam.

Au cours de cette cérémonie qui s'est voulue sobre, le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministre, Stéphane Sanou, a égrené les doléances desdits corps qui tournent autour des prises de mesures pour garantir la paix et l'unité nationale, gages d'un développement durable dans un contexte où le terrorisme s'attaque aux fondements de la Nation.

Accolades, chaudes poignées de main, rires et tapes amicales à profusion, les représentants des corps constitués étaient visiblement heureux de se retrouver à l'occasion de ce rendez-vous annuel annonçant le nouvel an. Le président du parlement et des représentants des élus, les autres présidents d'institutions et leurs délégations, les membres du gouvernement, les anciens chefs d'Etat, les élus locaux, les autorités judiciaires, les leaders religieux et les coutumiers, la communauté scientifique, les ordres professionnels, les opérateurs économiques, la hiérarchie militaire et paramilitaire, bref tous les représentants des couches politiques, sociales et économiques étaient bien là.

Révérences faite au chef de l'Etat, hymne national ont donné à la cérémonie toute sa solennité. Après avoir cité toutes les délégations présentes, le maître de cérémonie a annoncé le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministre, Stéphane Sanou, en tant que porte-voix de tous les invités. Selon lui, les corps constitués dans leur ensemble saluent la clairvoyance et l'engagement du premier magistrat du pays pour un Burkina paisible et prospère. Cependant ils ont tous noté avec regret l'incivisme prononcé qui gagne du terrain et le terrorisme qui n'a cessé d'endeuiller la nation à travers des attaques barbares et ignobles. Face à ces défis, les corps constitués ont dit leur foi en la capacité du chef de l'Etat de travailler à préserver la paix et l'unité nationale.

Si certains représentants des organisations de travailleurs ont dénoncé une atteinte à la liberté syndicale tout en revendiquant de meilleures conditions de vie et de travail, certains corps ont souligné avec insistance la nécessité d'une trêve sociale qui serait un sacrifice consenti pour se dresser face au terrorisme. Parmi les confessions religieuses, la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) a souhaité l'apaisement des cœurs et le sens élevé du sacrifice pour la Patrie. C'est pourquoi elle a demandé de cultiver les valeurs morales qui, selon elle, sont l'âme des nations.

Les Forces de défense et de sécurité ont elles demandé plus de moyens pour le recyclage et la remise à niveau ainsi que le développement de la culture citoyenne.

En réponse, le président du Faso a noté que l'année qui s'achève a été fortement chargée de symboles, de faits et d'événements cruciaux notamment des attaques terroristes d'une ampleur jamais égalée "occasionnant des pertes en vies humaines civiles et militaires, des dégâts matériels importants, des fermetures d'écoles, de centres de santé et d'administrations, des déplacés internes et une crise humanitaire préoccupante ". Si Roch Marc Christian Kaboré a reconnu les aspirations légitimes du peuple au progrès, à la justice et au bien-être, il l'a toutefois invité à reconnaître que seul notre engagement dans le travail nous permettra de faire face aux attentes des travailleurs et celles des populations. C'est la traditionnelle poignée de main entre le chef de l'Etat et tous les invités qui a mis fin a cette rencontre.