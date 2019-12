Cote d'Ivoire: Mgr Kutwa à Ouattara,Bédié, Gbagbo, Soro - « Au nom de Dieu, désarmez vos cœurs »

Le chef de l'État ivoirien, son épouse et des membres du gouvernement ont assisté, le lundi 30 décembre 2019 à une messe pour la paix à la Cathédrale Saint-Paul du Plateau.

Au cours de cette célébration,Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Kutwa archevêque métropolitain d'Abidjan, s'est adressé au Président de la République, en ces termes: « La paix que nous recherchons est également chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Au nom donc de cette réconciliation, je demande humblement à vous, M. le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays (... ) Je prie Dieu qu'ensemble nous aspirions de toutes nos forces à la paix et Dieu nous l'accordera ».

Dans son homélie tiré du Livre de Mathieu, l'archevêque métropolitain d'Abidjan a exhorté les Ivoiriennes et les Ivoiriens à prendre l'engagement de lever les obstacles à la paix : « Il y a urgence pour nous aujourd'hui de donner des signes qui vont dans le sens de l'apaisement et du vivre ensemble, au-delà des mots, en agissant ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé (... ) Comprendre ses ennemis, les aimer, c'est comprendre finalement, comme le dit le Pape, que la paix est avant tout un chemin d'écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité (... )

Ici en Côte d'Ivoire, il ne s'agit plus de nous asseoir pour discuter, mais bien de nous asseoir, de discuter pour écouter et comprendre l'autre et ce qu'il dit en lui accordant le crédit de l'honnêteté et de la bonne foi. Je rêve d'un moment où tous nos grands leaders pourront s'asseoir autour d'une même table pour s'écouter mutuellement afin de travailler à ce que la recherche de la cohésion, de l'unité et de la paix préside à toutes leurs paroles et actions politiques (... ) Je lance ici un appel solennel à tous va-t'en-guerre dans tous les partis politiques : désarmez vos cœurs !

Au nom de Dieu, désarmez vos cœurs pour l'habiller du manteau de l'humilité, du pardon et de la paix. Au nom de nos concitoyens, vos frères et sœurs, désarmez vos cœurs ».

Olivier Dion