Congo-Kinshasa: Massacres et insécurité persistants à l'Est - Fridolin Ambongo alerte sur le risque de balkanisation

Depuis Butembo où il séjourne dans le cadre de sa visite aux populations de l'Est du pays, le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu a déclaré, ce lundi 30 décembre au sortir d'un échange avec les élus de ce coin, que le risque de la balkanisation de la République démocratique du Congo est bien réel.

Ce, au regard des atrocités, tueries et toutes sortes de violences qui ne cessent de se perpétrer dans cette partie du territoire national. Il a, à cet effet, dénoncé une certaine nonchalance des autorités congolaises qui baignent dans des discours politiciens, en lieu et place, de prendre les choses à bras-le-corps et de libérer le Congo-Kinshasa de cette insécurité criante pour que règne désormais la paix.

Mgr Ambongo a déploré l'acuité de cette insécurité, à tel point, a-t-il soulevé, que des meurtres se commettent près des bases des forces armées congolaises ou encore de la Monusco. C'est dans ce sens qu'il s'est d'ailleurs entretenu avec les élus de cette partie. «Les élus reflètent le sentiment du peuple. Naturellement, le peuple ne sait plus vers quel Saint se tourner. La façon dont les atrocités se commettent parfois à côté d'une base de l'armée, parfois à côté d'une base de la Monusco... Nous avons déjà dénoncé dans un de nos messages, à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Nous avions fait une déclaration sur le risque de balkanisation de notre pays. Depuis mon arrivée ici, j'ai écouté la population et malheureusement je dois dire que ce risque est bien réel», a-t-il déclaré, tout en dénonçant cette léthargie de la part des acteurs politiques du pays. Dans cette foulée, il a tout de même souligné que l'Eglise ne se détournera pas d'une de ses missions qui est d'éveiller la conscience de tout un chacun. « L'Eglise joue son rôle de la sentinelle.

L'Eglise est là pour sonner l'alarme, réveiller la population qui dort, pour dire que le danger de la balkanisation est là. Pas seulement la population mais aussi ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont au pouvoir. On a parfois l'impression que les gens passent leur temps à faire des fêtes, à se quereller autour des futilités à Kinshasa, alors que le risque de balkanisation de notre pays est en marche», a signalé le successeur du Cardinal Monsengwo. D'après lui, le fait qu'il y ait plusieurs poches d'insécurité dans le pays et principalement dans cette partie Est serait preuve de la mise en œuvre de ce plan du morcellement du Grand- Congo. « Je suis convaincu qu'il y a un lien intrinsèque entre ce qui se passe à Beni, ce qui se passe en Ituri, Rutshuru, dans le territoire de Fizi autour de Minembwe. Il y a une connexion qui se fait quelque part. Et je crains que cette connexion aille dans la direction de ce qui nous craignons, la mise en application du plan de Balkanisation de notre pays », a-t-il renchéri, avant de convier la communauté internationale et dûment les autorités congolaises à prendre des dispositions adéquates afin de mettre fin à l'insécurité.