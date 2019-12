Congo-Kinshasa: Bilan annuel du RDT - Sylvain Mutombo se dit satisfait et optimiste pour l'avenir

La tradition exige qu'à la fin tout comme au début de chaque année, les membres d'une famille se réunissent pour échanger de vœux de bonheur, longévité, prospérité mais aussi évaluer et bien évidemment projeter de nouvelles perspectives. C'est dans cette optique que les cellules alliées au regroupement pro-Tshisekediste RDT que dirige des mains de maître Me Sylvain Mutombo Kambinga s'étaient réunies le dernier dimanche de l'année 2019.

Cette matinée politique qui a été organisée dans le quartier huppé de ma campagne dans le Mont-ngaliema, a permis au Président de RDT d'évaluer les quelques avancées qualitatives et quantitatives constatées tout au long de l'année finissante. A cet effet, le Président de cette structure politique s'est dit confiant et optimiste pour un avenir radieux de sa structure.

Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. C'est dans cette perspective d'aller plus loin et de faire preuve de son soutien indéfectible aux actions du Chef de l'Etat congolais Félix Antoine Tshisekedi, que le Rassemblement des démocrates Tshisekedistes "RDT" a organisé sa matinée politique pour évaluer l'année 2019 et en même temps projeter de nouvelles actions en vue de remporter, haut les mains, les échéances électorales de 2023.

A cet effet, Me Sylvain Mutombo, respectivement Président de ce regroupement électoral et politique Pro-Tshisekediste a souligné que le bilan du RDT pour l'exercice 2019 a été largement positif du fait qu'il a été sanctionné par quatre bonnes et grandioses réalisations palpables. Primo, l'année 2019 a été marquée par sa nomination au gouvernement de coalition comme Ministre délégué à la défense et en charge des anciens combattants. Secundo, le RDT qui, depuis belle lurette, manquait des représentants à l'extérieur de la capitale est, aujourd'hui, implanté comme des champignons, dans des coins et recoins de l'étendue nationale. Tertio, le management politique réalisé par le RDT lui a fait valoir une caisse. Quarto, le RDT compte dorénavant des ressources humaines capables de propulser cette structure.

Quid de l'adhésion au RDT ?

En raison d'éviter d'être infiltré comme un cheval de Troie par des sympathisants de nature hybride et inconstants aux idéologies politiques régissant chaque parti, Me Sylvain Mutombo a annoncé par la même occasion, de manière solennelle, un arrêt momentané de tout mouvement d'adhésion au sein de RDT. Et ce, jusqu'à la tenue du conclave de structuration en 2020.

Regard sur le noble combat de RDT

Il sied de rappeler que, afin d'apporter plus d'éclairage aux sympathisants de sa structure et alliés, le dorénavant docteur attitré de l'université Robert Sorbonne a livré pince-sans-rire une vérité qui est d'ailleurs connue de tous. "Celle de ne pas être au pouvoir pour le pouvoir". Car, soutient-il, comme le faisait si bien son géniteur politique et idéologique, le feu Docteur Etienne Tshisekedi Wa Mulumba d'heureuse mémoire, qu'il n'est pas au pouvoir pour déroger de sa sempiternelle ligne de combat proche du peuple mais pour orienter les actions politiques et emmener le Président de la République à changer la vie des paisibles congolais. " Le peuple d'abord". Il ne cesse de scander à tout bout de champ.

Au final, le manitou de RDT, en présence d'une marée humaine, dans une ambiance conviviale, a présenté ses vœux de réussite, de prospérité, de longévité et d'abondance pour l'année 2020, au Président de la République, Félix Tshisekedi, aux caucus de la coalition FCC-CACH, aux alliées de RDT et à l'ensemble de peuple Congolais .