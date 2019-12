Ile Maurice: Calvinia - suivez les développements de la journée

Touzour li pé la. Calvinia a à peine bougé depuis hier soir et est à environ 65km des côtes de Maurice. La tempête tropicale devrait non seulement s'intensifier, mais aussi se rapprocher de l'île. Suivez les développements de la journée en direct…

Cap-Malheureux: le flamboyant tient bon

Il ne s'est pas plié aux rafales de la tempête tropicale. Ce flamboyant, sur la plage de Cap-Malheureux, a tenu bon et par la même occasion, rappelle que malgré le mauvais temps, c'est la période des fêtes…Le Dr Anwar Husnoo, ministre des Collectivités locales, est en réunion dans le quartier général du National Emergency Operations Command. Des responsables de la Central Water Authority, d'Air Mauritius, de la Special Mobile Force, de la police, de la station météorologique de Vacoas, des pompiers entre autres y sont pour décider de la marche à suivre.

SAMU: 2 500 appels et 86 sorties pendant la période cyclonique

Depuis que le pays est passé en alerte cyclonique le 29 décembre dernier, le SAMU a reçu 2 500 appels. «Dans la plupart des cas, on a donné des conseils aux gens» a fait savoir le Dr Siven Samoo, directeur du SAMU.Les véhicules du service d'urgence sont sortis 86 fois, dont 23 depuis que le pays est en alerte 3, alors que les ambulances ont effectué 122 sorties. Des véhicules blindés avec des équipements médicaux de la Special Mobile Force ont aussi été mis à disposition des hôpitaux.

Centre: Calvinia fait des dégâts

Branches sur les routes, crèche de Noël ravagée, pluies incessantes... Vacoas et Curepipe n'ont pas été épargnés par les fatales de la forte tempête tropicale.Rita Boodhoo: «Mo pa koné kouma pou refer mo lakaz»Elle est au centre de refuge de Quartier-Militaire depuis hier, lundi 30 décembre. La maison de Rita Boodhoo, âgée de 54 ans, a été inondée suite aux averses qui se sont abattues sur l'île depuis hier. «J'habite seule et je n'ai pas de proches» confie-t-elle, les larmes aux yeux.

Chamarel: attention, routes impraticables après

Automobilistes, attention. Les rafales ont eu raison des arbres sur la route menant vers Chamarel. De ce fait, la route est obstruée et les véhicules ne peuvent pas passer.

Grand-Baie: retour à la normale

A Grand-Baie, le manque de soleil n'a pas découragé le public. Les parties de domino ont repris sous les kiosques, et les marchands de «gato delhuile» ont repris le travail.

Les commerçants ont profité de l'accalmie et ont repris le service tôt ce matin a Mahebourg.

Le comité sera présidé par Anwar Husnoo, ministre des Collectivités locales. Tout comme hier, le le National Crisis Commitee décidera de la marche à suivre des autorités face à la situation.

Tempête tropicale: Calvinia joue les trouble-fêtes

Derniers jours de l'An. Pour beaucoup de Mauriciens, c'est le moment de se faire plaisir. En optant de passer du temps avec ses proches, en faisant du volontariat ou du shopping. Mais cette année-ci, plusieurs Mauriciens ont dû revoir leurs copies. Des achats de dernière minute n'ont pas pu être faits, et les préparatifs pour la St-Sylvestre sont restés en suspens à cause du mauvais temps. Téméraires, certains citoyens avaient dans un premier temps prévu de braver les intempéries ce lundi 30 décembre et vaquer à leurs occupations. Mais quand subitement l'alerte 3 est tombée, celle-ci a tout bouleversé…

Tempête tropicale: Calvinia commence à s'éloigner

Elle commence à s'éloigner de Maurice. A 4 heures ce mardi 31 décembre, Calvinia était à 65km de Maurice. Dans le dernier bulletin, émis à 7h10, la station météorologique a fait savoir que la tempête tropicale a commencé un mouvement lent vers le sud et était à 80km au sud-ouest de l'île.Toutefois, Calvinia demeure toujours une menace pour l'île et selon les prévisions de Météo France, elle devrait se transformer en cyclone demain.Le prochain bulletin sera émis vers 10h10.Le réveillon de la Saint-Sylvestre risque d'être compliqué pour les retardataires. Depuis que le pays est passé en alerte 3 hier, lundi 30 décembre les Automated Teller Machines (ATM) ont été fermés.Par ailleurs, les commerces sont toujours fermés, les transports publics ne roulent pas, une partie de Maurice est sans électricité et le trafic aérien interrompu.

Calvinia a à peine bougé: Maurice toujours en classe 3

Dans son dernier bulletin émis à 4 heures ce mardi 31 décembre, la station météorologique de Vacoas a maintenu l'alerte trois. La forte tempête tropicale s'est encore rapprochée de l'île est est désormais à 65 km des côtes du sud-ouest. Elle est stationnaire.La station météorologique précise que le cyclone peut encore s'intensifier et se rapprocher davantage de Maurice.Le prochain bulletin sera émis à 7 h 10 heures.