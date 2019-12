Congo-Kinshasa: F. Diongo appelle F. Tshisekedi à se démarquer de son prédécesseur

Dans son message de vœux au peuple congolais, Franck Diongo, président national du Mouvement lumumbiste progressiste, salue l'alternance intervenue au sommet de l'État au terme de la présidentielle du 30 décembre 2018.

Cette alternance obtenue au prix d'une lutte héroïque du peuple, souligne-t-il, donne des signaux encourageants notamment : la politique de la gratuité de l'enseignement, la fermeture des cachots politiques, la libération des prisonniers et les retours des exilés politiques, le respect des droits de l'homme en rapport avec les libertés publiques en général, et le droit de manifester en particulier...Dans la foulée, le leader du MLP appelle le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à consentir plus d'effort pour que les Congolais ressentent et vivent l'alternance sur le plan social.

Victime des sévices des différents régimes, l'Opposant Diongo qui dit avoir accordé son pardon à ses bourreaux, est loin de renoncer au combat contre le système Kabiliste et contre tous ceux qui s'illustrent à la pratique des antivaleurs. C'est à cet effet qu'il exhorte le Président de la République à se démarquer de son prédécesseur.S'agissant des tueries qui perdurent depuis près de deux décennies à l'Est du pays, Franck Diongo propose sa recette. Il appelle notamment Félix Tshisekedi à introduire une requête auprès de Nations unies pour l'organisation d'une enquête internationale sur la situation de l'Est afin d'établir les responsabilités individuelles.

Chers compatriotes ;

Libre ou en prison, je n'ai cessé de m'adresser à vous. Aujourd'hui, comme les années passées, j'ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux de nouvel an 2020. Nous voici, ce jour à l'aube de l'an 1 de l'alternance au sommet de l'État, bien que les institutions parlementaires et provinciales soient encore contrôlées par les forces conservatrices.

En effet, cette alternance intervenue au niveau de l'institution Président de la République, est une fierté pour tous les démocrates congolais et partisans de la construction d'un Etat de droit, surtout qu'elle est entre les mains du fils du grand opposant, en la personne du héros national, Son Immortel Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA.Contrairement aux idées reçues, cette alternance n'est ni un cadeau de qui que ce soit, moins encore un produit de la génération spontanée, mais par contre le fruit d'une lutte héroïque du peuple congolais à travers la Société Civile, l'Eglise Catholique, les différents Mouvements Citoyens, les Associations de Défense de Droits de l'homme et des opposants politiques, entre autres, Félix Antoine TSHISEKEDI, Moïse KATUMBI, Jean Pierre Bemba, Martin FAYULU et moi -même.

Nombreux ont payé de leurs vies et libertés, notamment : Etienne Tshisekedi, Thérèse Kapangala, Rossy Mukendi, Luc Kulula et moi-même, j'ai été torturé et emprisonné avec une quinzaine de Cadres du Parti, le 19/12/2016, pour avoir réclamé l'alternance. Bien avant, mon parti politique, le MLP et l'UDPS ont vu plusieurs de leurs membres assassinés ainsi que leurs sièges bombardés et détruits en 2016, au temps fort du 1er carton jaune, par les ennemis de la démocratie .Ceci confirme les enseignements de P.E Lumumba, selon lesquels, « seule la lutte libère ».

Pour revenir sur le cas de ma modeste personne, malgré les sévices et les mauvais traitements qui m'ont été infligés par les différents régimes autoritaires, j'ai accordé le pardon sincère à tous mes bourreaux sans renoncer au combat qui doit toujours demeurer contre le système Kabiliste et contre tous ceux qui se livrent à la corruption, aux détournements de deniers publics, aux pillages de ressources naturelles, au coulage des recettesde l'Etat ainsi qu'aux violations de droits de l'homme.De cette alternance nous saluons la politique de la gratuité de l'enseignement qui doit s'étendre aux cycles secondaire et universitaire afin de renforcer leur compétitivité ; nous saluons aussi la fermeture des cachots politiques, l'engagement sur le respect de la parité constitutionnelle en faveur de la femme congolaise, des personnes vivant avec handicap ainsi que des personnes vulnérables.

Nous saluons également, la libération des prisonniers et les retours des exilés politiques, le respect des droits de l'homme en rapport avec les libertés publiques en général, et le droit de manifester en particulier lesquels font partie des acquis du changement.En dépit de ces relatives améliorations, un effort doit être fait pour que les congolais sentent et vivent l'alternance, dans les domaines notamment : de l'accès à l'électricité, à l'eau potable, à la lutte contre le chômage, à l'augmentation du pouvoir d'achat et du panier de la ménagère, accès aux soins de santé primaire et enfin à la libre circulation des personnes et des biens.

Le Président de la République a donc l'obligation constitutionnelle de satisfaire aux attentes du Peuple, à défaut, il risquerait de subir le même sort que le régime de l'AFDL de triste mémoire qui, après avoir été accueilli avec beaucoup d'espoirs, de triomphes et d'enthousiasme a, malheureusement fini par décevoir et par être rejeté par le Peuple souverain.La lutte contre les antis -valeurs telles que l'impunité, la corruption et les détournements doit être le socle de son action pour se démarquer de son prédécesseur. Pour ce faire, une nouvelle mise en place s'impose dans le secteur judiciaire.

L'indemnisation des victimes de l'alternance et l'érection d'un monument en leur honneur, est une nécessité impérieuse et une obligation pour l'Etat congolais.Je sais que la tâche n'est pas facile, vu les entraves du FCC, lequel se comporte en opposant face aux initiatives du Président de la République. C'est le cas notamment :La non application des Ordonnances Présidentielles nommant les Mandataires actifs et passifs de la Société GECAMINES et de la SNCC ;

Les coupures organisées de fourniture d'eaux par la REGIDESO et de l'électricité par la SNEL ;Le blocage des arrêtés du Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Affaires Foncières, respectivement par le Ministre de la Décentralisation et celui de la Justice ;A ce sujet, nous osons croire qu'il sera judicieux, au cas où le Président de la République se trouverait bloqué dans sa mission de changement, il devra, en sa qualité de garant de la Nation Congolaise, en tirer toutes les conséquences de sa coalition.

Chers compatriotes !

L'année qui s'ouvre devra être celle de la matérialisation de l'idéologie du « PEUPLE D'ABORD », ce Peuple qui a été le principal artisan de l'alternance et lequel a besoin de sentir le changement du Régime.

Chers compatriotes, permettez-moi, de vous donner ma position sur l'autorité de l'ETAT en RDC.

En effet, pour nous, il n'existe pas d'ETAT, au sens où l'entend Max Weber, si la violence légitime n'est pas monopolisée par lui sur le territoire national.

La situation tragique imposée à l'Est de la RDC (Beni-Butembo, Lubero,... ) n'est pas acceptable. Tous les Congolais de même que toutes les institutions sont priés de s'y intéresser.

Chers compatriotes ;

Depuis deux décennies, nos compatriotes sont tués à l'Est du pays. Cette guerre s'est métamorphosée pour être supportée actuellement par une mafia soutenue par des acteurs au niveau national, régional et international. Elle a décimé entre 10 et12 millions de nos compatriotes. Certains Pays auraient disparu avec une telle perte en vies humaines. C'est un génocide sous silence !

Nous estimons qu'en raison de sa multi-dimensionnalité, la réponse à cette guerre n'appelle pas une solution unique mais, diplomatique, géoéconomique, judiciaire, militaire et politique.

En outre, nous sommes conscients qu'une guerre nous est menée au niveau régional avec de tentacules internationaux et nationaux et nous avons droit à la légitime défense.

Eu égard à ce qui précède, je propose ce qui suit :

Au Président de la République :

d'introduire une requête auprès de Nations unies pour l'organisation d'une enquête internationale sur la situation de l'Est afin d'établir les responsabilités individuelles ;

d'accepter la proposition de création d'un tribunal pénal international pour juger tous les crimes commis en RDC ;

de procéder à une nouvelle mise en place dans la chaîne des commandements de l'armée, en excluant tous ceux qui ont été cités ou condamnés par les Nations Unies, les USA et l'UE ;

Il en est de même du secteur de la justice. La Cour Constitutionnelle qui a accompagné les violations de droits de l'homme dans ce Pays, ne peut plus garder les mêmes animateurs ;

La CENI qui a brillé par les incongruités les plus abjectes doit être repensée. Le Peuple doit se mobilises pour exiger l'organisation des élections locales et municipales avec une nouvelle équipe autrement constituée

Aux Nations unies :

de mettre sur pieds un tribunal pénal international comme elle a fait pour le RWANDA et lequel devra être installé à l'étranger ;

En raison de la complexité de la guerre dans l'Est du Pays, nous disons que la proposition d'une guerre ouverte contre un Pays de la région n'est pas la réponse appropriée pour la simple raison qu'aucun pays dans la région ne nous a déclaré une guerre ouverte. Par contre, nous sommes conscients qu'une guerre nous est menée au niveau régional avec des tentacules nationaux et internationaux, et nous avons droit à la légitime défense. A cet effet, il faut bien identifier la nature de cette guerre en vue d'y opposer une réponse appropriée.

Au Peuple Congolais :

De s'engager en même temps que les Institutions de la République pour défendre avec détermination l'intégrité du territoire, l'unité nationale et l'intangibilité de nos frontières. Car, il ne peut y avoir cohésion sans cohérence ;

Il est invité à veiller scrupuleusement au respect par toutes les institutions de dispositions intangibles de la constitution qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.Par ailleurs, je déconseille, de manière insistante au Président de la République de recourir au culte de personnalité, en collant son effigie de même que celle de son prédécesseur désavoué à l'élection présidentielle du 30/12/ 2018 sur un billet de banque. Cela est inacceptable même s'il s'agit d'un billet « collector ».

Pour rappel, le régime de KABILA est dictatorial, sanguinaire, corrupteur et corrompu. Celui-ci est à la base d'un système qui a détruit le Pays pendant 18 ans ; Système contre lequel, le Peuple doit se battre pour sa destruction.De même, il n'est pas bon de se livrer à la fête dite d'alternance, le 24/01/2020 pendant que les congolais sont endeuillées dans la partie Est de leur territoire. La méditation conviendrait à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Ce jour au contraire devait en fait être célébré dans la méditation en réfléchissant plus le passé, le présent et l'avenir de notre Pays nous légué par nos Aïeux.